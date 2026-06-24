Heroj nacije nakon fenomenalnog gola otkrio koga želi u sljedećem krugu: 'Svejedno mi je'

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je važnu pobjedu u susretu 3. kola skupine B na Svjetskom prvenstvu u Seattleu, gdje je savladala Katar rezultatom 3:1 (2:1). Ovim trijumfom „Zmajevi“ su osvojili treće mjesto u grupi s četiri osvojena boda i gol-razlikom 5:6, što im gotovo sigurno donosi plasman u šesnaestinu finala.

BiH bi se tako trebala naći među osam najboljih trećeplasiranih selekcija, koje zajedno s pobjednicima skupina i drugoplasiranim reprezentacijama nastavljaju takmičenje. Katar je grupnu fazu završio na posljednjem mjestu s jednim osvojenim bodom, dok je prvo mjesto pripalo Švicarskoj sa sedam bodova, a drugo Kanada s četiri boda.

U pobjedi Bosne i Hercegovine strijelci su bili Kerim Alajbegović u 29. minuti i Ermin Mahmić u 80. minuti, dok je jedan pogodak stigao nakon autogola vratara Mahmouda Abunade u 34. minuti. Jedini gol za Katar postigao je Hassan Alhaydos u 42. minuti.

Nakon utakmice izjave za medije dali su Amar Memić i Kerim Alajbegović. Prvi za mikrofonom je bio napadač Viktorije Plzen.

'Ponosan sam na sebe, na momke i na cijelu državu. To se jednostavno mora doživjeti i teško je opisati riječima. Zahvalan sam svima. Ovo je nevjerovatno iskustvo. Veliko hvala svima i poziv navijačima da nas podrže u sljedećoj utakmici. Idemo dalje pisati historiju, jer mislim da to možemo, a 90 posto smo već u drugom krugu.'

Na pitanje o potencijalnom protivniku – Sjedinjenim Američkim Državama ili Njemačkoj – dodao je:

„Volio bih da to budu Sjedinjene Američke Države, da probamo nadmašiti njihovo domaće navijanje, da budemo i mi tu, zajedno s domaćima, i da im pokažemo. Ali ko god bude, mislim da možemo dati svoj maksimum.“

Nakon njega stigao je Kerim Alajbegović za mikrofon.

O čemu si razmišljao kada si onako snažno šutirao u tom trenutku, kada si otvorio utakmicu golom koji nam je dao put prema pobjedi?

„Pa nisam puno razmišljao, lijepo mi se lopta namjestila i samo sam htio da zabijem. Mislim da je to bio dobar gol. Dobro smo ušli u utakmicu, poveli 1:0, pa je došlo i drugo. Sve je bilo dobro.“

Na konstataciju da je ekipa imala pad u igri nakon stative Edina Džeke i nakon primljenog gola, odgovorio je:

„Može se reći da smo malo pali. Prvih 40 minuta smo odigrali fenomenalno, mogli smo voditi 3:0 ili 4:0. Poslije smo malo pali, bilo je i vruće, ali u drugom poluvremenu smo ponovo dobro ušli i sve je bilo u redu. 90 posto smo sada u drugom krugu.“

Na pitanje o potencijalnom protivniku, Sjedinjenim Američkim Državama ili Njemačkoj, kratko je rekao da mu je svejedno, a o navijačima je dodao:

„To je dvanaesti igrač. Nemam riječi za to. Hvala svima na sjajnoj podršci, cijeloj Bosni i svima koji su bili ovdje. Idemo dalje.“