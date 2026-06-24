Noć za pamćenje: Ono što su Zmajevi uradili pokrenulo je lavinu emocija, pogledajte prizore iz BiH

Završena je utakmica trećeg kola grupne faze FIFA Svjetskog prvenstva između reprezentacija Bosne i Hercegovine i Katara. Reprezentacija Bosne i Hercegovine slavila je na stadionu „Lumen Field“ u Seattleu rezultatom 3:1, čime je zauzela treće mjesto u grupi B i gotovo sigurno osigurala plasman u šesnaestinu finala, što bi predstavljalo i historijski uspjeh za nacionalni tim.

Strijelci za Bosnu i Hercegovinu bili su Kerim Alajbegović u 29. minuti i Edin Mahmić u 80. minuti, dok je treći pogodak postignut autogolom Sultana Al Brakea u 34. minuti. Jedini gol za Katar postigao je Hasan Al Haydos u 42. minuti.

Nakon završetka susreta uslijedilo je veliko slavlje – kako na tribinama u Seattleu, tako i širom Bosne i Hercegovine. Posebno je bilo emotivno u Sarajevu, gdje su fan zone bile ispunjene do posljednjeg mjesta, a navijači su u euforiji dočekali pogodak Ermina Mahmića. Hiljade prisutnih zajednički je proslavilo gol mladog reprezentativca uz pjesmu, zastave i snažnu atmosferu oduševljenja.

Atmosfera je kulminirala nakon što je Mahmić, koji je ušao s klupe, postigao pogodak kojim je potvrđena pobjeda „Zmajeva“.

U drugom dijelu grupne faze Švicarska je osvojila prvo mjesto sa sedam bodova, Kanada je druga s četiri boda i boljom gol-razlikom (8:3), dok je Bosna i Hercegovina treća, također s četiri boda, ali gol-razlikom 5:6. Katar je zauzeo posljednje mjesto s jednim bodom i završio nastup na turniru.

Navijačima Bosne i Hercegovine sada preostaje čekanje raspleta i saznanje protivnika u nokaut fazi. Kao trećeplasirana reprezentacija grupe B, Bosna i Hercegovina može igrati protiv pobjednika grupe D, gdje je to Sjedinjene Američke Države, ili protiv pobjednika grupe E, gdje je to Njemačka.