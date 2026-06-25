Ovo je 30 laži u koje vjerujemo: Nemaju nikakvo uporište u znanosti ili povijesti

Od najranijeg djetinjstva i školskih klupa, sustavno nas uče raznim "činjenicama" koje, kao djeca, prihvaćamo zdravo za gotovo i bez ikakvog propitivanja.

Mnoge od tih priča i tvrdnji prenose se s koljena na koljeno, desetljećima cirkuliraju u javnom prostoru i s vremenom postaju neizostavan dio naše opće kulture, unatoč tome što često nemaju apsolutno nikakvo uporište u znanstvenoj ili povijesnoj stvarnosti, piše Business Insider.

Upravo zbog toga, kucnuo je čas da kritički preispitamo sve ono što mislimo da pouzdano znamo. U galeriji ćemo detaljno razotkriti 30 najčešćih i najupornijih zabluda koje su se, poput nevidljivih korova, duboko ukorijenile u našoj kolektivnoj svijesti i svakodnevnom razmišljanju.