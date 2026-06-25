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Ovo je 30 laži u koje vjerujemo: Nemaju nikakvo uporište u znanosti ili povijesti

Ovo je 30 laži u koje vjerujemo: Nemaju nikakvo uporište u znanosti ili povijesti
Foto: Pixabay
Svijet je prepun fascinantnih informacija, ali i zabluda koje se tvrdoglavo održavaju. Preispitivanje onoga što smatramo istinom ne samo da nas čini informiranijima, već i potiče kritičko razmišljanje, vještinu koja je u današnjem svijetu vrjednija no ikad.
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Od najranijeg djetinjstva i školskih klupa, sustavno nas uče raznim "činjenicama" koje, kao djeca, prihvaćamo zdravo za gotovo i bez ikakvog propitivanja.

Mnoge od tih priča i tvrdnji prenose se s koljena na koljeno, desetljećima cirkuliraju u javnom prostoru i s vremenom postaju neizostavan dio naše opće kulture, unatoč tome što često nemaju apsolutno nikakvo uporište u znanstvenoj ili povijesnoj stvarnosti, piše Business Insider.

Upravo zbog toga, kucnuo je čas da kritički preispitamo sve ono što mislimo da pouzdano znamo. U galeriji ćemo detaljno razotkriti 30 najčešćih i najupornijih zabluda koje su se, poput nevidljivih korova, duboko ukorijenile u našoj kolektivnoj svijesti i svakodnevnom razmišljanju.

25.6.2026.
13:46
Antonela Ištvan
Pixabay
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