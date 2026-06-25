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KATY I RUSSELL /

Ona pop princeza, on ekscentrični komičar: Sjećate se braka koji je završio SMS-om porukom?

Ona pop princeza, on ekscentrični komičar: Sjećate se braka koji je završio SMS-om porukom?
Foto: Andrew Parsons/Zuma Press/Profimedia
Priča započinje 2009. godine na snimanju filma "Get Him to the Greek", u kojem je Russell Brand reprizirao svoju ulogu kaotične rock zvijezde Aldousa Snowa. Katy Perry, tada 25-godišnjakinja čiji je album "Teenage Dream" dominirao ljestvicama, imala je malu cameo ulogu. Scena je zahtijevala da se strastveno poljubi s Brandovim likom, a kemija je, čini se, bila stvarna. Iako je njezina uloga na kraju izrezana iz filma, Perry je kasnije za časopis Glamour priznala da je bila oduševljena. "Nakon snimanja scene spuštala sam se niz stube skakućući poput zeca. Skačem kao zec kad sam sretna. On u meni budi uzbuđenje kao na Badnju večer", rekla je tada.
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Bio je to jedan od onih holivudskih parova koji na papiru nisu imali nikakvog smisla, a upravo su zato bili neodoljivo privlačni javnosti. Katy Perry, američka pop princeza na vrhuncu slave, poznata po šarenim kostimima i zaraznim hitovima. On, Russell Brand ekscentrični britanski komičar i glumac, bivši ovisnik s reputacijom nepopravljivog zavodnika. Njihova veza bila je vrtlog strasti, brzih odluka i medijske pompe, a brak, koji je trajao samo četrnaest mjeseci, završio je na način koji je šokirao svijet. Danas, više od desetljeća kasnije i u svjetlu teških optužbi koje se stavljaju na teret Russellu Brandu, priča o njihovoj ljubavi i razlazu dobiva znatno mračnije tonove.

Pruču o njihovom trubulentnom krtakom braku saznajte u galeriji.

25.6.2026.
14:34
Hot.hr
Max Powell/Pacific coast news/Profimedia
Katy Perry I Russell BrandRussell BrandKaty Perry
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