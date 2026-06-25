Ona pop princeza, on ekscentrični komičar: Sjećate se braka koji je završio SMS-om porukom?

Bio je to jedan od onih holivudskih parova koji na papiru nisu imali nikakvog smisla, a upravo su zato bili neodoljivo privlačni javnosti. Katy Perry, američka pop princeza na vrhuncu slave, poznata po šarenim kostimima i zaraznim hitovima. On, Russell Brand ekscentrični britanski komičar i glumac, bivši ovisnik s reputacijom nepopravljivog zavodnika. Njihova veza bila je vrtlog strasti, brzih odluka i medijske pompe, a brak, koji je trajao samo četrnaest mjeseci, završio je na način koji je šokirao svijet. Danas, više od desetljeća kasnije i u svjetlu teških optužbi koje se stavljaju na teret Russellu Brandu, priča o njihovoj ljubavi i razlazu dobiva znatno mračnije tonove.

Pruču o njihovom trubulentnom krtakom braku saznajte u galeriji.