ZVUČI GROZNO /

Glumica optužila Katy Perry za seksualno uznemiravanje: 'Napala me je u klubu'

Glumica optužila Katy Perry za seksualno uznemiravanje: 'Napala me je u klubu'
Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Australska glumica Ruby Rose tvrdi da ju je Katy Perry seksualno napala u noćnom klubu u Melbourneu, i to prije skoro 20 godina

13.4.2026.
20:35
Hot.hr
Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia
Australska manekenka i glumica Ruby Rose, poznata po ulogama u seriji "Orange Is the New Black", iznijela je tvrdnju kako ju je glazbenica Katy Perry seksualno uznemirila i napastvovala u objavama podijeljenim na društvenoj mreži Threads u nedjelju, 12. travnja. 

"Katy Perry me seksualno napala u noćnom klubu Spice Market u Melbourneu. Koga briga što ona misli", napisala je Rose komentirajući reakciju Katy Perry na nastup Justina Biebera na Coachelli.

Foto: Massimo Insabato/Zuma Press/Profimedia

Naime, Ruby Rose tvrdi da ju je Katy Perry seksualno napala u noćnom klubu prije skoro 20 godina. 

Rose je izjavila da je u vrijeme navodnog incidenta bila u ranim dvadesetima te da joj je trebalo gotovo 20 godina da o tome javno progovori. Tvrdi da ju je Perry "vidjela kako odmara" u krilu svoje najbolje prijateljice te da joj je pristupila, sagnula se te skinula donje rublje kako bi svojim intimnim dijelovima dodirivala lice Australke koja je kasnije povratila.

40-godišnja australska manekenka i glumica napisala je kako je o nasilju žene prema ženi i takvom obliku seksualnog zlostavljanja posebno teško govoriti. Čak i teže nego što je govoriti o muškim predatorima, barem za nju.

Predstavnik 41-godišnje glazbenice negirao je ove tvrdnje ističući kako su optužbe i netočne i opasne.

"Gospođa Rose ima dobro dokumentiranu povijest iznošenja ozbiljnih javnih optužbi na društvenim mrežama protiv raznih osoba, tvrdnji koje su više puta demantirane od imenovanih", objasnio je predstavnik glazbenice.

Ruby RoseKaty PerryHollywood
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
