Glumica optužila Katy Perry za seksualno uznemiravanje: 'Napala me je u klubu'

Australska manekenka i glumica Ruby Rose, poznata po ulogama u seriji "Orange Is the New Black", iznijela je tvrdnju kako ju je glazbenica Katy Perry seksualno uznemirila i napastvovala u objavama podijeljenim na društvenoj mreži Threads u nedjelju, 12. travnja.

"Katy Perry me seksualno napala u noćnom klubu Spice Market u Melbourneu. Koga briga što ona misli", napisala je Rose komentirajući reakciju Katy Perry na nastup Justina Biebera na Coachelli.

Naime, Ruby Rose tvrdi da ju je Katy Perry seksualno napala u noćnom klubu prije skoro 20 godina.

Rose je izjavila da je u vrijeme navodnog incidenta bila u ranim dvadesetima te da joj je trebalo gotovo 20 godina da o tome javno progovori. Tvrdi da ju je Perry "vidjela kako odmara" u krilu svoje najbolje prijateljice te da joj je pristupila, sagnula se te skinula donje rublje kako bi svojim intimnim dijelovima dodirivala lice Australke koja je kasnije povratila.

40-godišnja australska manekenka i glumica napisala je kako je o nasilju žene prema ženi i takvom obliku seksualnog zlostavljanja posebno teško govoriti. Čak i teže nego što je govoriti o muškim predatorima, barem za nju.

Predstavnik 41-godišnje glazbenice negirao je ove tvrdnje ističući kako su optužbe i netočne i opasne.

"Gospođa Rose ima dobro dokumentiranu povijest iznošenja ozbiljnih javnih optužbi na društvenim mrežama protiv raznih osoba, tvrdnji koje su više puta demantirane od imenovanih", objasnio je predstavnik glazbenice.

