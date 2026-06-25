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LUDI KREATIVCI /

Ovako to izgleda kada Balkanci odluče biti sami svoji majstori: Ideje su im doista urnebesne

Ovako to izgleda kada Balkanci odluče biti sami svoji majstori: Ideje su im doista urnebesne
Foto: Facebook/Slavic Science
DIY (uradi sam) projekti posljednjih godina postaju sve popularniji diljem svijeta. Ljude privlači ideja da sami, bez stručne pomoći, pronađu rješenja za svakodnevne probleme, uštede novac ili jednostavno testiraju vlastitu kreativnost. Internet je pritom postao nepresušan izvor ideja - od vrlo praktičnih i poučnih trikova koji zaista olakšavaju život, pa sve do onih koji su više zabavni nego korisni. U toj šarenoj mješavini sadržaja često se mogu pronaći i DIY pokušaji koji izazivaju smijeh, ali i nevjericu. Neki od tih „genijalnih“ trikova u praksi završe kao kompliciraniji, neefikasni ili čak kontraproduktivni, no upravo zato postaju viralni i zabavni široj publici. Ni Balkan nije iznimka - naprotiv, ovdje kreativnost često ide korak dalje. Ljudi imaju nevjerojatnu maštu i vrlo nekonvencionalne ideje kako na svoj način riješiti neki problem, pa tako nastaju rješenja koja su istovremeno domišljata, neočekivana i ponekad potpuno suluda. Upravo ta kombinacija snalažljivosti, humora i improvizacije čini DIY kulturu s ovih prostora posebno zanimljivom i prepoznatljivom.
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Na popularnoj Facebook stranici Slavic Science prikupili smo 20 najzanimljivijih i najneobičnijih fotografija koje na duhovit i slikovit način pokazuju koliko ljudi s Balkana imaju razvijenu kreativnost kada je riječ o “uradi sam” rješenjima.

Ovi prizori istovremeno zabavljaju i iznenađuju - neki će vas iskreno nasmijati zbog svoje apsurdnosti, dok će vam drugi možda djelovati poznato, jer podsjećaju na situacije koje smo svi barem jednom vidjeli u svakodnevnom životu.

25.6.2026.
9:51
Lorena Motik
Facebook/Slavic Science
BalkanDiySmijehIdeja
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