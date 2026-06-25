Ovako to izgleda kada Balkanci odluče biti sami svoji majstori: Ideje su im doista urnebesne

Na popularnoj Facebook stranici Slavic Science prikupili smo 20 najzanimljivijih i najneobičnijih fotografija koje na duhovit i slikovit način pokazuju koliko ljudi s Balkana imaju razvijenu kreativnost kada je riječ o “uradi sam” rješenjima.

Ovi prizori istovremeno zabavljaju i iznenađuju - neki će vas iskreno nasmijati zbog svoje apsurdnosti, dok će vam drugi možda djelovati poznato, jer podsjećaju na situacije koje smo svi barem jednom vidjeli u svakodnevnom životu.