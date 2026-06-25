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VRLO EMOTIVNO /

Ljudi su podijelili najčudnije tetovaže koje imaju: Nevjerojatno, kakve zapravo priče kriju

Ljudi su podijelili najčudnije tetovaže koje imaju: Nevjerojatno, kakve zapravo priče kriju
Foto: The Reads
Koliko ste puta vidjeli neku neobičnu tetovažu i odmah pomislili: "O moj Bože, kakva greška" ili "Zašto bi netko to napravio?" No, iza svake tetovaže često se krije priča koju ne vidimo na prvi pogled. Ono što nama može izgledati čudno, smiješno ili nerazumljivo, za osobu koja je nosi može imati duboko osobno značenje.
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Na Instagram platformi The Reads jedan je korisnik podijelio svoju neobičnu, ali iznimno značajnu tetovažu te pozvao druge da učine isto i podijele priče koje stoje iza njihovih.

Ubrzo se objava pretvorila u zbirku iskrenih i emotivnih ispovijesti, ljudi su pokazali tetovaže koje na prvi pogled mogu djelovati neobično, pa čak i zbunjujuće, ali iza svake od njih krije se duboka osobna priča.

Od gubitka voljenih osoba i načina na koji su sačuvali njihovu uspomenu, preko važnih životnih prekretnica, pa sve do trenutaka sreće, ljubavi i preživljenih borbi, svaka tetovaža postala je trajni podsjetnik na ono što ih je oblikovalo.

25.6.2026.
15:10
Webcafe.hr
The Reads
TetovažaZnačenjeTransformacijaTijelo
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