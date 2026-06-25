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NA SNAZI UPOZORENJA /

Sutra pripazite! Toplinski val obuhvatit će cijelu zemlju, meteorolog otkriva kada stiže osvježenje

Državni hidrometeorološki zavod objavio je nova upozorenja za našu zemlju. Jer sutra će toplinski val, osim Jadrana, obuhvatiti i ostatak Hrvatske. Kolike će biti temperature, kada je vrhunac, a kada stiže osvježenje pitali smo našeg meteorologa Doriana Ribarića. 

"Do danima vikenda nerijetko će prelaziti 35 Celzija, lokalno do 38, moguće i 39, ali to će pratiti i tople na kopnu, a na moru vrlo tople noći tako da će se teško spavati i odmarati. Vrhunac se očekuje krajem ovog i početkom idućeg tjedna, dakle nedjelja, ponedjeljak, ponegdje i utorak, a onda sredinom idućeg tjedna oko srijede, četvrtka stiže blago popuštanje tih vrućina i nešto niže temperature", poručuje Ribarić. 

 

 

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25.6.2026.
19:46
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