Sutra pripazite! Toplinski val obuhvatit će cijelu zemlju, meteorolog otkriva kada stiže osvježenje

NA SNAZI UPOZORENJA /

Državni hidrometeorološki zavod objavio je nova upozorenja za našu zemlju. Jer sutra će toplinski val, osim Jadrana, obuhvatiti i ostatak Hrvatske. Kolike će biti temperature, kada je vrhunac, a kada stiže osvježenje pitali smo našeg meteorologa Doriana Ribarića.

"Do danima vikenda nerijetko će prelaziti 35 Celzija, lokalno do 38, moguće i 39, ali to će pratiti i tople na kopnu, a na moru vrlo tople noći tako da će se teško spavati i odmarati. Vrhunac se očekuje krajem ovog i početkom idućeg tjedna, dakle nedjelja, ponedjeljak, ponegdje i utorak, a onda sredinom idućeg tjedna oko srijede, četvrtka stiže blago popuštanje tih vrućina i nešto niže temperature", poručuje Ribarić.