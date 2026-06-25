Seizmolog Kuk objasnio fenomen 'potresa blizanaca' koji je pogodio Venezuelu! Evo o čemu je riječ

Katastrofa u Venezueli nakon dva razorna potresa magnitude 7,5 i 7,2, koja su sjever zemlje pogodila u razmaku kraćem od minute, odnijela je velik broj života.

Prema dosad dostupnim podacima, potvrđena je smrt najmanje 164 osobe, više od tisuću ljudi je ozlijeđeno, dok se čak 25 tisuća vodi kao nestalo. Zbog toga se strahuje da bi broj poginulih mogao znatno porasti u narednim danima.

Hrvatski seizmolozi pomno prate i analiziraju ovaj iznimno snažan potresni događaj. O razmjerima katastrofe, specifičnostima dvostrukog potresa i posljedicama koje bi naknadna podrhtavanja mogla imati za pogođeno područje, seizmolog Krešimir Kuk govorio je za RTL Danas u razgovoru s Majom Oštro Flis.

Koliko je specifičan potres u Venezueli?

Riječ je o vrlo specifičnom slučaju jer se zapravo radi o takozvanom duplom potresu, odnosno o onome što neki nazivaju potresima blizancima. Dogodila su se dva snažna potresa velike magnitude koja su bila spojena. To je područje poznato po seizmičkoj aktivnosti.

Epicentar je bio nedaleko od Caracasa, a u manje od minute dogodila su se dva iznimno jaka potresa

Što je potres jači, to dulje traje, pa bi svaki od ova dva potresa, da se dogodio zasebno, trajao dulje nego što je trajalo ukupno podrhtavanje tla.

Sile koje su djelovale bile su iznimno velike. Dodatni problem predstavlja i tlo koje nije pogodno za potrese jer dolazi do pojačavanja osnovnog podrhtavanja. To je jedan od čimbenika.

Drugi je čimbenik kvaliteta gradnje. Nažalost, malo je armiranobetonskih konstrukcija, dok prevladavaju građevine od cigle i opeke. Kada se sve to spoji, dobije se kombinacija nekoliko vrlo nepovoljnih okolnosti. Samo armiranobetonske konstrukcije mogu izdržati ovako snažne seizmičke sile. Zbog toga je došlo do velikog broja oštećenja.

Naravno, što je glavni potres jači, to su i naknadni potresi snažniji. Sigurno će ih još biti, a to je loša vijest. Zgradama koje su već oštećene dodatno prijete nova urušavanja, a naknadni potresi stvaraju velike probleme i spasilačkim ekipama koje su trenutačno na terenu.