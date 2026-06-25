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UOČI GANE /

Sandro Perković objasnio je najveće pogreške reprezentacije

Što nas čeka u utakmici protiv Gane, zašto je Gvardiol odigrao slabu utakmicu i što je kumovalo neforsiranim greškama i problemima u igri Vatrenih protiv Paname? U podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" otkriva bivši trener Dinama, sada strateg armenskog Noaha - Sandro Perković.

"i smo imali dosta tehničkih grešaka, posebno u prvom poluvremenu, onako teniskim rječnikom, neforsiranih grešaka koje nisu karakteristika naše reprezentacije. Mislim da to samo govori o pritisku i o toj nekakvoj, rekao bih, negativnoj atmosferi koja se po meni bespotrebno stvorila nakon prvog kola i utakmice s Engleskom", rekao je trener Perković, a cijeli podcast pogledajte OVDJE.

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25.6.2026.
17:10
Sportski.net
Sandro PerkovićMaksanov KornerSvjetsko Prvenstvo 2026.Hrvatska Nogometna Reprezentacija
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