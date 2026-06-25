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Milijuni stižu u BiH: Povijesni uspjeh donio veliku zaradu

Milijuni stižu u BiH: Povijesni uspjeh donio veliku zaradu
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Foto: Dirk Waem/Zuma Press/Profimedia

Pred BiH je novi izazov, pokušaj senzacionalnog izbacivanja domaćina...

25.6.2026.
16:51
Sportski.net
Dirk Waem/Zuma Press/Profimedia
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Bosna i Hercegovina već je ispisala povijest na svom drugom nastupu na Svjetskom prvenstvu. Po prvi put uspjela je izboriti plasman u nokaut fazu, gdje je najvjerojatnije čeka domaćin SAD.

Nakon devet milijuna dolara zarađenih samim plasmanom na Mundijal, prolazak među 32 najbolje reprezentacije donio joj je još dva milijuna.

Ukupna zarada tako je narasla na 11 milijuna dolara, a pred BiH je novi izazov, pokušaj senzacionalnog izbacivanja domaćina.

Bosna I HercegovinaSvjetsko Prvenstvo 2026.Zarada
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