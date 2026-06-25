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Kanada doživjela ono što nije niti jedan domaćin u povijesti SP-a

Kanada doživjela ono što nije niti jedan domaćin u povijesti SP-a
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Kanada je prošla dalje kao i ostala dva domaćina, Meksiko i SAD

25.6.2026.
16:55
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Kanadska nogometna reprezentacija završila je kao druga u svojoj skupini B na Svjetskom prvenstvu nakon što su i izravnom ogledu za prvo mjesto izgubili od Švicarske 2-1. 

Kanada je prošla dalje kao i ostala dva domaćina, Meksiko i SAD, ali su oni osvojili svoje skupine. Kanada će kao drugoplasirana momčad skupine B u šesnaestini finala igrati protiv Južnoafričke Republike u Los Angelesu 28. lipnja u 21 sat po hrvatskom vremenu. To znači da Kanada seli iz svoje zemlje i bit će to prvi puta da će domaćin igrati na Svjetskom prvenstvu izvan svoje zemlje.

To se moglo izbjeći da je Kanada osvojila svoju skupinu, tada bi igrali u Vancouveru, ali tamo će igrati Švicarska protiv jedne trećeplasirane momčadi. "Željeli smo biti ovdje u Vancouveru, ali još uvijek imamo ogromnu priliku pred sobom da pronađemo način da se izborimo za sljedeću utakmicu i pronađemo način da i dalje elektriziramo naciju, iako će biti iz Los Angelesa", rekao je kanadski izbornik Jesse Marsch nakon poraza od Švicarske. 

"Malo smo podbacili i to je šteta. Ali u nokaut rundi smo i pobrinut ćemo se da budemo bolje pripremljeni", rekao je kanadski selektor. Kanada će biti favorit protiv Južne Afrike i ako to prođu u osmini finala će igrati u Houstonu protiv pobjednika susreta Maroko vs. F1 (vjerojatno Nizozemska). 

Drugi domaćini će igrati u svojim zemljama. SAD će u šesnaestini finala igrati najvjerojatnije protiv BiH u San Franciscu dok će Meksiko igrati u Mexico Cityju protiv jedne trećeplasirane reprezentacije. 

Kanadska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.švicarska Nogometna ReprezentacijaSesnaestina Finala
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