Kanada doživjela ono što nije niti jedan domaćin u povijesti SP-a

Kanadska nogometna reprezentacija završila je kao druga u svojoj skupini B na Svjetskom prvenstvu nakon što su i izravnom ogledu za prvo mjesto izgubili od Švicarske 2-1.

Kanada je prošla dalje kao i ostala dva domaćina, Meksiko i SAD, ali su oni osvojili svoje skupine. Kanada će kao drugoplasirana momčad skupine B u šesnaestini finala igrati protiv Južnoafričke Republike u Los Angelesu 28. lipnja u 21 sat po hrvatskom vremenu. To znači da Kanada seli iz svoje zemlje i bit će to prvi puta da će domaćin igrati na Svjetskom prvenstvu izvan svoje zemlje.

To se moglo izbjeći da je Kanada osvojila svoju skupinu, tada bi igrali u Vancouveru, ali tamo će igrati Švicarska protiv jedne trećeplasirane momčadi. "Željeli smo biti ovdje u Vancouveru, ali još uvijek imamo ogromnu priliku pred sobom da pronađemo način da se izborimo za sljedeću utakmicu i pronađemo način da i dalje elektriziramo naciju, iako će biti iz Los Angelesa", rekao je kanadski izbornik Jesse Marsch nakon poraza od Švicarske.

"Malo smo podbacili i to je šteta. Ali u nokaut rundi smo i pobrinut ćemo se da budemo bolje pripremljeni", rekao je kanadski selektor. Kanada će biti favorit protiv Južne Afrike i ako to prođu u osmini finala će igrati u Houstonu protiv pobjednika susreta Maroko vs. F1 (vjerojatno Nizozemska).

Drugi domaćini će igrati u svojim zemljama. SAD će u šesnaestini finala igrati najvjerojatnije protiv BiH u San Franciscu dok će Meksiko igrati u Mexico Cityju protiv jedne trećeplasirane reprezentacije.