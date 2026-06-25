Legendarni Vatreni čestitali Modriću: Pogledajte emotivne poruke za hrvatskog kapetana

Luka Modrić je u pobjedi Hrvatska nad Panamom 1:0 odigrao svoju jubilarnu 200. utakmicu u reprezentativnom dresu.

Nakon pobjede "Vatrenih" protiv Paname na terenu stadiona BMO Field bilo je slavljeničko raspoloženje. Hrvatska je slavila tri važna boda, ali i nevjerojatan doseg Luke Modrića koji je upisao 200-ti nastup u dresu hrvatske vrste.

Modrić je postao tek četvrti nogometaš u povijesti koji je ušao u "Klub 200". Rekorder je Cristiano Ronaldo sa 230 nastupa u dresu portugalske reprezentacije, na drugom mjestu je Kuvajćanin Bader Al-Mutawa sa 202 nastupa, dok je Argentinac Lionel Messi upisao 201. utakmicu u dresu "Gauča".

Luki u čast

Nakon utakmice hrvatski igrači su odjenuli majice Luki u čast, a potom ga bacali u zrak. Od vodstva HNS-a dobio je uokvireni dres s brojem 200. Nevjerojatan je to podvig hrvatskog kapetana kojem je ovo peto svjetsko prvenstvo, a nastupio je i na pet europskih prvenstava.

U sklopu njegovog jubileja, HNS je na društvenim mrežama objavio videočestitku u kojoj su se Luki pbratili bivši Vatreni. Čestitali su mu Darijo Srna, Vedran Ćorluka, Marcelo Brozović, Eduardo da Silva, Aljoša Asanović...

Modrić je za Hrvatsku debitirao u ožujku 2006. godine u pobjedi (3-2) nad Argentinom, a prvi pogodak je zabio 16. kolovoza 2006. u Livornu u pobjedi 2-0 protiv tada aktualnih svjetskih prvaka Talijana.

Foto: Chris Young/PA Images/Profimedia

Reprezentaciju je predvodio do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. u Rusiji, te bronce četiri godine kasnije u Katru, a ima i srebro iz Lige nacija 2023. U hrvatskom dresu zabio je 29 golova, posljednji u zadnjem pripremnoim susretu protiv Slovenije uoči puta u SAD.

U 200 nastupa zabio je 29 golova; samo su Davor Šuker (45), Ivan Perišić (38), Andrej Kramarić (36) i Mario Mandžukić (33) zabili više od legendarnog veznjaka.