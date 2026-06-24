Poslušajte hit: Zadarski glazbenik posvetio pjesmu Luki Modriću

Neke pjesme zabavljaju, neke motiviraju, a neke bude emocije koje je teško opisati riječima, a koje se ponavljaju svakom novom utakmicom.

Upravo takva je “Kapetan“, nova pjesma Jure Brkljače nastala kao posveta Luki Modriću, nedvojbeno najboljem igraču u hrvatskoj povijesti, koji je svojim talentom, karakterom i predanošću obilježio najtrofejniju eru hrvatskog nogometa.

Snažna, emotivna i inspirativna, “Kapetan” slavi vrijednosti koje nadilaze sport ii vjeru u pobjedu čak i kada se čini da su okolnosti protiv nas. Objavljena uoči jednog od ključnih susreta, s Panamom, već na prvo slušanje pjesma osvaja zaraznim refrenom, a njezina poruka ostaje dugo nakon.

Kroz stihove protkane motivima nacionalnog ponosa, pjesma podsjeća na snagu zajedništva i važnost vođa koji svojim primjerom inspiriraju druge. Jednostavna u izrazu, a duboka u poruci, “Kapetan” je jedna od onih pjesama kojima se publika uvijek iznova vraća i koje se mogu pjevati na tribinama.

Jure Brkljača, talentirani glazbenik iz Zadra poznat po odličnom vokalu i emotivnim interpretacijama, od samog se početka prepoznao u ovoj pjesmi iako ona nosi i veliku odgovornost. Kako ističe autorski tim, upravo je svojim glasom i interpretacijom dao završni pečat koji je “Kapetana” pretvorio iz lijepe ideje u snažnu glazbenu priču.

“Iz Zadra sam, kao i Luka, i veliki sam obožavatelj našeg kapetana i Vatrenih. Iznimno sam ponosan na sve što Luka iz godine u godinu čini za našu reprezentaciju i htio sam napraviti ono što je u mojoj moći - snimiti ovu pjesmu njemu u čast, ali i u čast izborniku i svim našim velikanima i igračima. Pjesma je nastala u hodu, bez puno planiranja, i svi smo dali sve od sebe da je što prije snimimo na relaciji više gradova. Znam da ćemo svi biti jako tužni kada Luka završi svoju karijeru za našu reprezentaciju i na ovaj način želim pokazati zahvalnost za sve lijepe trenutke koje smo uz njega proživjeli. Iako je možda sebično to očekivati, želim mu da što duže ostane i igra bar još jedno prvenstvo. Poruka je jednostavna: kad smo zajedno, možemo sve. Vrijeme prolazi, ali velikani ostaju zauvijek.“, izjavio je Jure.

Upravo zato ova pjesma istovremeno funkcionira kao navijačka himna i kao univerzalna životna priča. “Kapetan” donosi emociju s kojom se lako poistovjetiti bez obzira na povod slušanja.

Tekst pjesme napisala je Ivana Belošević na poticaj svojeg bratića Mathea Lucića, dok glazbu potpisuju Ivana Belošević i Ivan Pešut. Pešut, koji u vitrinama ima već 12 nagrada Porin, zaslužan je i za aranžman, mix i master pjesme.

Čini se kako “Kapetan“ dolazi u pravom trenutku. Nakon utakmice s Engleskom koju ćemo svi nastojati što prije ostaviti iza sebe, ova pjesma stiže kao podsjetnik na ono što nas je uvijek krasilo: karakter, zajedništvo i vjera u bolje sutra.

Neka Luki Modriću, Vatrenima i svim navijačima posluži kao dodatni vjetar u leđa u izazovima koji slijede. Jer kako stih pjesme poručuje: "Ponekad je srce jače od siline vjetrova što zuje planinom.“ Glavu gore i prema novim pobjedama!