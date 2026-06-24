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Komentator CBS-a: 'Hrvatska nije dobra kao nekada, ali magija je moguća'

Komentator CBS-a: 'Hrvatska nije dobra kao nekada, ali magija je moguća'
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Foto: Nathan Denette/Zuma Press/Profimedia

Hrvatsku sada čeka utakmica s Ganom nakon koje ćemo znati prolazimo li skupinu.

24.6.2026.
16:00
Sportski.net
Nathan Denette/Zuma Press/Profimedia
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Hrvatska je teže od očekivanog u Torontu slavila protiv Paname 1:0. Mnogi su tu utakmicu vidjeli kao potvrdu “konačnog kraja” zlatne generacije Vatrenih, no jedan novinar ipak situaciju vidi drukčije:

“To što je Hrvatska napravila... Imate jednu iznimno talentiranu reprezentaciju s trenerom koji vjeruje u te igrače i igračima koji vjeruju u trenera. Magija je moguća. Hrvatska nije ona stara Hrvatska; nije više toliko opasna i ubojita, ali je iznimno talentirana. Ako iz ovih igrača izvučeš najbolje, onda Hrvatska može biti ozbiljan problem na ovom turniru. Mnogi to ne vide, ali Hrvatska se kao momčad drži skupa i potiho ide naprijed. Ja sam samo čekao neki trenutak čarolije kojim će slomiti Panamu i to smo i vidjeli kod Budimirova gola. Ne možete se ne diviti Hrvatskoj i svemu što rade”, rekao je komentator CBS-a i bivši nogometaš Ian Joy.

Hrvatsku sada čeka utakmica s Ganom nakon koje ćemo znati prolazimo li skupinu. Ta utakmica na rasporedu je za subotu 27. lipnja u 23:00.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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