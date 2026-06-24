Bellingham prekrio usta i nije dobio crveni: Za istu stvar Almiron dobio crveni

Engleska je u utorak protiv Gane odigrala remi bez golova, a nakon utakmice najmanje se pričalo o nogometu.

Naime, ganski reprezentativci, ali i mnogi neutralni navijači, nakon utakmice su tvrdili kako je afrička momčad oštećena za jedanaesterac, a “ulje na vatru” dodala je i činjenica kako Jude Bellingham nije dobio crveni karton zbog prekrivanja usta.

Naime, prije samog prvenstva FIFA je odredila kako svaki igrač koji prekrije usta prilikom razgovora sa suparničkim igračem dobiva crveni karton. To je prvi na svojoj koži osjetio paragvajski nogometaš Miguel Almirón koji je zbog toga morao napustiti teren protiv Turske, ali ne i Jude Bellingham.

Naime, zvijezda engleske reprezentacije i Real Madrida ostala je u igri jer sudac sam određuje kada se radi o “konfrontacijskoj situaciji”. Sam Pierluigi Colina je objasnio kako je prekrivanje ustiju i dalje dozvoljeno "kada pričaju prijatelji", ali mnogi u situaciji s Bellinghamom ipak vide spašavanje Engleza.

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Ova situacija je dodatno "dobila na važnosti" jer je stigla nakon što je Bellingham ranije izbjegao žuti karton zbog odgurivanja ganskog braniča Jeromea Opokua.

Napadač Gane Ayew tada je prišao Bellinghamu, koji mu je odgovorio s rukom preko usta. Očito je da Ayew tome nije pridavao toliku važnost kao Muldur, što pokazuje da odluka ovisi o sudačkoj procjeni i stvara sivu zonu u primjeni pravila jer pitanje je što bi se desilo da se Ayew bunio.