FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POGLEDAJTE TAJ TRENUTAK /

Bellingham prekrio usta i nije dobio crveni: Za istu stvar Almiron dobio crveni

Bellingham prekrio usta i nije dobio crveni: Za istu stvar Almiron dobio crveni
×
Foto: Profimedia

Napadač Gane Ayew tada je prišao Bellinghamu, koji mu je odgovorio s rukom preko usta

24.6.2026.
15:15
Sportski.net
Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Engleska je u utorak protiv Gane odigrala remi bez golova, a nakon utakmice najmanje se pričalo o nogometu.

Naime, ganski reprezentativci, ali i mnogi neutralni navijači, nakon utakmice su tvrdili kako je afrička momčad oštećena za jedanaesterac, a “ulje na vatru” dodala je i činjenica kako Jude Bellingham nije dobio crveni karton zbog prekrivanja usta.

Naime, prije samog prvenstva FIFA je odredila kako svaki igrač koji prekrije usta prilikom razgovora sa suparničkim igračem dobiva crveni karton. To je prvi na svojoj koži osjetio paragvajski nogometaš Miguel Almirón koji je zbog toga morao napustiti teren protiv Turske, ali ne i Jude Bellingham.

Naime, zvijezda engleske reprezentacije i Real Madrida ostala je u igri jer sudac sam određuje kada se radi o “konfrontacijskoj situaciji”. Sam Pierluigi Colina je objasnio kako je prekrivanje ustiju i dalje dozvoljeno "kada pričaju prijatelji", ali mnogi u situaciji s Bellinghamom ipak vide spašavanje Engleza.

Bellingham prekrio usta i nije dobio crveni: Za istu stvar Almiron dobio crveni
Foto: Pedersen/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Ova situacija je dodatno "dobila na važnosti" jer je stigla nakon što je Bellingham ranije izbjegao žuti karton zbog odgurivanja ganskog braniča Jeromea Opokua.

Napadač Gane Ayew tada je prišao Bellinghamu, koji mu je odgovorio s rukom preko usta. Očito je da Ayew tome nije pridavao toliku važnost kao Muldur, što pokazuje da odluka ovisi o sudačkoj procjeni i stvara sivu zonu u primjeni pravila jer pitanje je što bi se desilo da se Ayew bunio.

Engleska Nogometna ReprezentacijaNogometna Reprezentacija GaneJude BellinghamParagvajSvjetsko Prvenstvo 2026.Crveni KartonPrekrivanje Usta
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike