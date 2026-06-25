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KAZU NIJE STAR /

Za njega su Modrić i Messi klinci: Neuništivi Miura nastavlja karijeru i u 60. godini

Za njega su Modrić i Messi klinci: Neuništivi Miura nastavlja karijeru i u 60. godini
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Foto: Mutsu Kawamori/AFLO/Profimedia

Bit će to 42. profesionalna sezona za Kralja Kazua koji je tijekom 1990-ih nastupao i za Dinamo

25.6.2026.
16:21
Hina
Mutsu Kawamori/AFLO/Profimedia
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Japanska nogometna legenda Kazu Miura proslavit će svoj 60. rođendan kao profesionalni nogometaš nakon što je produžio ugovor s trećeligašem Fukushima Unitedom do lipnja 2027. godine.

Bit će to 42. profesionalna sezona za "Kralja Kazua" koji je tijekom 1990-ih nastupao i za zagrebački Dinamo, koji se tada zvao Croatia.

"Odlučio sam nastaviti svoju pustolovinu u Fukushima Unitedu. Nastavit ću izgarati sa strašću kako bih dao sve od sebe na svakodnevnim treninzima kako bih pomogao klubu u borbi za plasman u drugu ligu", objavio je Miura.

Posljednji nastup Miura je imao ranije ovoga mjeseca u dobi od 59 godina, tri mjeseca i 12 dana čime je samo povećao vlastiti rekord kao najstariji profesionalni nogometaš.

Miura je profesionalnu karijeru započeo 1986. godine u brazilskom Santosu gdje je stigao četiri godine ranije kao 15-godišnjak s ciljem da postane nogometaš.

U karijeri je Miura upisao i 89 nastupa te 55 pogodaka za reprezentaciju Japana, ali nikada nije nastupio na svjetskom prvenstvu.

MiuraNajstariji
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