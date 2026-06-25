Kako EU projekti mijenjaju Karlovačku županiju? Panel otkrio nove planove

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Novac Europske unije posljednjih godina značajno mijenja Karlovac i Karlovačku županiju. U obnovljenom Kinu Edison održan je panel #EuropeForUs u organizaciji RTL-a Hrvatska i KAportala.

Raspravljalo se o projektima financiranima iz europskih fondova koji su promijenili Karlovac i Karlovačku županiju, ali i o ulaganjima koja tek slijede.

Sudionici su istaknuli kako budući projekti moraju odgovarati potrebama građana i pridonositi kvalitetnijem životu u lokalnim zajednicama.

"Županija trenutačno najviše ulaže u obrazovanje, prije svega u naše osnovne, ali i srednje škole. Na taj način omogućit će se da sve škole rade u jednoj smjeni, a time se nadamo unaprijediti životni standard, s jedne strane roditelja, a s druge strane i djece", rekao je viši savjetnik za kapitalne investicije Karlovačke županije Mihael Dujam.

"Ono što nas čeka u budućnosti i na što smo već prilično fokusirani i spremni jest područje priuštivog stanovanja. Tome ćemo se maksimalno posvetiti i nastojati iskoristiti sve prilike koje će nam pružiti Vlada Republike Hrvatske putem europskih fondova. Naravno, nećemo zaboraviti ni dio koji je vezan uz komunalnu i društvenu svakodnevicu", komentirao je gradonačelnik Karlovca Damir Mandić.