Ekvadorci se međusobno masovno potukli u New Yorku: U jednom trenu selfieji, u drugom makljaža

Uoči raspleta u skupini E i utakmice Njemačke i Ekvadora, veliki je broj navijača obiju reprezentacija stigao u 'veliku jabuku'.

Nekoliko sati pred utakmicu koja će se odigrati na stadionu MetLife u sportskom kompleksu Meadowlands u East Rutherfordu, New Jersey, blizu New Yorka, velika skupina navijača Ekvadora potukla se međusobno.

😳🔥👊🏻 ¡PELEA ENTRE ECUATORIANOS EN PLENO TIMES SQUARE!



Hinchas de Barcelona y Liga de Quito se fueron de puñete durante el Banderazo de Ecuador. 🇪🇨🇺🇸 pic.twitter.com/SkK10Oq7fF — StudioFútbol ⚽ (@StudioFutbol) June 25, 2026

U jednom trenutku prštali su 'selfieji' i vladala je vesela atmosfera, a onda su odjednom krenule šake i noge.

Foto: Richard B. Levine/Sipa USA/Profimedia

Država u sjeverozapadnom dijelu Južne Amerike na obali Tihog oceana, koja graniči s Kolumbijom na sjeveroistoku te s Peruom na jugoistoku uoči odlučujuće utakmice ima samo jedan bod i treba joj pobjeda želi li proći dalje.

25.06.2026, WC2026: Ecuador🇪🇨 - Germany🇩🇪, Ecuador in New York before match against Germany fight with each other, click here for more: https://t.co/YXRmQXFCWe



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Rezultati ove utakmice, ali i one između Obale Bjelokosti protiv Curacaa, zanimljivi su i našoj reprezentaciji jer nam u slučaju da završimo treći u svojoj skupini trebaju ukupno četiri trećeplasirane reprezentacije sa slabijim učinkom od nas. Ne pobjede li niti Ekvador niti Curacao, imat ćemo jednu takvu u ovoj skupini.

Podsjetimo, na istom stadionu odigrat će se i finale 19. srpnja 2026. godine.

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