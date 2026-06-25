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Ekvadorci se međusobno masovno potukli u New Yorku: U jednom trenu selfieji, u drugom makljaža

Ekvadorci se međusobno masovno potukli u New Yorku: U jednom trenu selfieji, u drugom makljaža
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Foto: Matthias Koch/imago sportfotodienst/Profimedia

Rezultati ove utakmice, ali i one između Obale Bjelokosti protiv Curacaa, zanimljivi su i našoj reprezentaciji

25.6.2026.
19:05
Sportski.net
Matthias Koch/imago sportfotodienst/Profimedia
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Uoči raspleta u skupini E i utakmice Njemačke i Ekvadora, veliki je broj navijača obiju reprezentacija stigao u 'veliku jabuku'. 

Nekoliko sati pred utakmicu koja će se odigrati na stadionu MetLife u sportskom kompleksu Meadowlands u East Rutherfordu, New Jersey, blizu New Yorka, velika skupina navijača Ekvadora potukla se međusobno. 

U jednom trenutku prštali su 'selfieji' i vladala je vesela atmosfera, a onda su odjednom krenule šake i noge. 

Ekvadorci se međusobno masovno potukli u New Yorku: U jednom trenu selfieji, u drugom makljaža
Foto: Richard B. Levine/Sipa USA/Profimedia

Država u sjeverozapadnom dijelu Južne Amerike na obali Tihog oceana, koja graniči s Kolumbijom na sjeveroistoku te s Peruom na jugoistoku uoči odlučujuće utakmice ima samo jedan bod i treba joj pobjeda želi li proći dalje. 

Rezultati ove utakmice, ali i one između Obale Bjelokosti protiv Curacaa, zanimljivi su i našoj reprezentaciji jer nam u slučaju da završimo treći u svojoj skupini trebaju ukupno četiri trećeplasirane reprezentacije sa slabijim učinkom od nas. Ne pobjede li niti Ekvador niti Curacao, imat ćemo jednu takvu u ovoj skupini. 

Podsjetimo, na istom stadionu odigrat će se i finale 19. srpnja 2026. godine. 

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