Ekvadorci se međusobno masovno potukli u New Yorku: U jednom trenu selfieji, u drugom makljaža
Rezultati ove utakmice, ali i one između Obale Bjelokosti protiv Curacaa, zanimljivi su i našoj reprezentaciji
Uoči raspleta u skupini E i utakmice Njemačke i Ekvadora, veliki je broj navijača obiju reprezentacija stigao u 'veliku jabuku'.
Nekoliko sati pred utakmicu koja će se odigrati na stadionu MetLife u sportskom kompleksu Meadowlands u East Rutherfordu, New Jersey, blizu New Yorka, velika skupina navijača Ekvadora potukla se međusobno.
U jednom trenutku prštali su 'selfieji' i vladala je vesela atmosfera, a onda su odjednom krenule šake i noge.
Država u sjeverozapadnom dijelu Južne Amerike na obali Tihog oceana, koja graniči s Kolumbijom na sjeveroistoku te s Peruom na jugoistoku uoči odlučujuće utakmice ima samo jedan bod i treba joj pobjeda želi li proći dalje.
Rezultati ove utakmice, ali i one između Obale Bjelokosti protiv Curacaa, zanimljivi su i našoj reprezentaciji jer nam u slučaju da završimo treći u svojoj skupini trebaju ukupno četiri trećeplasirane reprezentacije sa slabijim učinkom od nas. Ne pobjede li niti Ekvador niti Curacao, imat ćemo jednu takvu u ovoj skupini.
Podsjetimo, na istom stadionu odigrat će se i finale 19. srpnja 2026. godine.