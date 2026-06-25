Kakva večer! Njemačka je prva, a tri reprezentacije igraju utakmice života

3. kolo skupine E 0 Ekvador : 0 Njemačka

3. kolo skupine E 0 Curacao : 0 Obala Bjelokosti

Uživo

- Utakmice počinju u 22 sata. Ekvador i Njemačka igraju u New Yorku, odnosno East Rutherfordu. Sutkinja je Amerikanka Tori Penso. Curacao i Obala Bjelokosti igraju u Philadelphiji, a sudac je Šveđanin Glenn Nyberg.

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Tri skupine već su dočekale svoj rasplet, a 15. dana Svjetskog prvenstva završit ćemo natjecanje u još tri skupine. Četvrtak u 22 sata igrat će se dvije utakmice trećeg kola skupine E.

To je skupina u kojoj je Njemačka sigurno prva, a ostale tri reprezentacije borit će se za ostala mjesta. Najteže je Ekvadoru koji igra upravo protiv Njemačke i morat će pobijediti ako žele proći dalje. Ekvador je u prvom kolu izgubio od Obale Bjelokosti pogotkom u 90. minuti, a onda su odigrali 0-0 protiv Curacaa i sada se moraju vaditi protiv Njemačke.

U puno boljoj situaciji je Obala Bjelokosti koja ima tri boda nakon dva kola. Malo je nedostajalo da već protiv Njemačke uzmu bodove za prolaz, ali Elf je uspio preokrenuti rezultat protiv Slonova i kartu za šesnaestinu finala će Bjelokošćani tražiti protiv autsajdera Curacaa koji je napravio veliku stvar remijem s Ekvadorom.

Tako je i Plavi val i dalje u igri za prolaz. Za to će im trebati pobjeda protiv Obale Bjelokosti što nije lak zadatak, ali već smo vidjeli da ovo SP nosi brojna iznenađenja. Njemačka je prva, a ostale tri momčadi mogu završiti na bilo kojem od preostala tri mjesta i čeka nas zanimljiva večer.