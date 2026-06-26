Preko noći se sve odigralo i sad je slika jasnija: Evo što Hrvatskoj treba za drugi krug

Spavali ste, jasno da jeste, ali na Svjetskom nogometnom prvenstvu igrale su se utakmice 15. natjecateljskog dana koje su dale odgovore na neka krucijalna pitanja, ne samo o raspletu u grupama, nego i hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji u lovu na drugi krug turnira.

Nakon što su u noći s četvrtka na petak po hrvatskom vremenu zaključene skupine D, E i F na Svjetskom prvenstvu, jasnija je slika plasmana u nokaut fazu. Kako po pitanju prvoplasiranih i drugoplasiranih, tako i u borbi za osam mjesta najboljih trećeplasiranih.

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Hrvatska se trenutačno nalazi upravo na jednoj od tih trećih pozicija i ima vrlo dobru situaciju. Točnije, Vatreni su nakon dvije odigrane utakmice na Svjetskom nogometnom prvenstvu na petom mjestu najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Švedska, Ekvador, Bosna i Hercegovina i Paragvaj su ispred, ali navedeni su odigrali tri utakmice u svojim grupama.

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Što ako Hrvatska remizira protiv Gane?

Remi protiv Gane u posljednjem kolu skupine praktički bi joj osigurao prolazak dalje. Razlog tome je što nekoliko konkurenata već ima lošiji učinak ili su na granici, poput Škotske (tri boda, gol-razlika 1-4), Južne Koreje (tri boda, gol-razlika 2-3) te jednog od para Senegal – Irak, koji prije međusobnog ogleda nemaju bodova.

Tu je i Paragvaj, koji je remijem s Australijom došao do četiri boda, ali i negativne gol-razlike (-2), što ga stavlja iza Hrvatske koja je trenutačno na -1 (3-4) i u boljoj poziciji ako osvoji barem bod.

Takav rasplet znači da Hrvatska ne bi morala čekati posljednje utakmice skupina K i J koje se igraju u noći na nedjelju (Kolumbija – Portugal, DR Kongo – Uzbekistan, Alžir – Austrija, Jordan – Argentina), jer bi već ranije imala dovoljno bodova za prolaz. Izbornik Zlatko Dalić ranije je naglašavao kako su četiri boda dovoljna za osminu finala, što se sada pokazuje vrlo izglednim.

Što ako Gana pobijedi Vatrene?

U slučaju poraza od Gane, situacija postaje znatno složenija. Nisu se poklopili svi rezultati koji bi išli u korist Hrvatskoj – primjerice, Japan i Švedska su remizirali 1-1, čime je Švedska već osigurala prolaz kao najbolja trećeplasirana, dok su Ekvador i Paragvaj došli do četiri boda i također su praktički sigurni. U tom scenariju Hrvatska bi bila u usporedbi s ostalim trećeplasiranima, a prednost bi imala samo nad Škotskom i Južnom Korejom, uz uvjet određenih razlika u gol-razlici.

Kako bi Hrvatska i prije utakmice s Ganom bila mirnija, potrebno je da se u tri skupine koje se igraju u noći s petka na subotu poklope barem dva od sljedeća tri ishoda: da Senegal ne pobijedi Irak (skupina I), da Španjolska svlada Urugvaj (skupina H), te da Novi Zeland pobijedi Belgiju uz istovremeni trijumf Egipta nad Iranom (skupina G).

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Ako se ni to ne dogodi, i u slučaju poraza Hrvatske, ostaju dodatne kombinacije koje bi mogle ići u njezinu korist, poput pobjede Uzbekistana nad DR Kongom ili scenarija u kojem Austrija i Alžir ne odigraju neriješeno. Podsjetimo, upravo je povijesni “slučaj iz Gijóna” sa SP-a 1982. doveo do uvođenja pravila o istovremenom igranju posljednjih utakmica skupina kako bi se izbjegle kalkulacije.

Što znače prvo, drugo i treće mjesto za ždrijeb?

Što se tiče ždrijeba i konačnog plasmana, svaka pozicija nosi različit put. Ako Hrvatska pobijedi Ganu, sigurno ide dalje, a može završiti i kao prva ili druga u skupini. Drugo mjesto vodilo bi je na drugoplasiranog iz skupine K (Kolumbija ili Portugal) u Torontu 3. srpnja u 1 sat ujutro po hrvatskom vremenu. Ako bi pritom Engleska kiksala protiv Gane, Hrvatska bi mogla osvojiti skupinu i tada bi igrala protiv jedne od trećeplasiranih momčadi iz skupina E, H, I, J ili K 1. srpnja u 18 sati u Atlanti, uz nešto povoljniji ždrijeb, ali i manje odmora te zahtjevnije putovanje.

U slučaju da Hrvatska završi treća, čeka je najteži scenarij. Ogled protiv pobjednika skupine K (Kolumbija ili Portugal) u posljednjem dvoboju šesnaestine finala, 4. srpnja u 3:30 po hrvatskom vremenu u Kansas Cityju.