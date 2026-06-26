Tko će u nokaut fazu? Paragvaj i Australija u odlučujućem okršaju, SAD dočekuje Tursku

Svjetsko prvenstvo 2026. 0 Australija : 0 Paragvaj

Svjetsko prvenstvo 2026 0 SAD : 0 Turska

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TEKSTUALNI PRIJENOS UTAKMICE

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NAJAVA

Posljednje kolo natjecanja u skupini D Svjetskog prvenstva 2026. donosi konačnu odluku o putnicima u nokaut fazu. Dok je domaćin SAD već osigurao prvo mjesto, a Turska se oprašta od natjecanja, sve su oči uprte u stadion Levi's u Santa Clari, gdje će Paragvaj i Australija u izravnom dvoboju odlučiti o svojoj sudbini. Istovremeno, na SoFi stadionu u Inglewoodu, rasterećeni Amerikanci dočekuju Tursku u susretu bez velikog rezultatskog imperativa.

Utakmica između Paragvaja i Australije klasični je primjer dvoboja "na sve ili ništa". Obje reprezentacije u susret ulaze s po tri boda, osvojena pobjedama protiv Turske, dok su obje poražene od strane dominantnih Amerikanaca. Računica je jasna: pobjednik ovog susreta osigurava drugo mjesto u skupini i izravan plasman u osminu finala. Neriješen rezultat otvara drugačiji scenarij, koji bi, s obzirom na trenutno stanje u ostalim skupinama, vjerojatno odgovarao objema ekipama. U tom bi slučaju Australija bila druga zbog bolje gol-razlike, dok bi Paragvaj s četiri boda gotovo sigurno prošao dalje kao jedna od najboljih trećeplasiranih momčadi.

Ipak, kalkulacije će vjerojatno pasti u vodu kada utakmica krene. Paragvaj, vođen taktički konzervativnim izbornikom Gustavom Alfarom, oslanjat će se na čvrstu obranu koja im je i donijela ključnu pobjedu od 1:0 protiv Turske. Najveći udarac za njih bit će izostanak Miguela Almiróna, njihova najkreativnijeg igrača, koji je suspendiran zbog crvenog kartona. S druge strane, Australija pod vodstvom Tonyja Popovića gaji stil igre temeljen na brzim kontranapadima, gdje se nadaju da će igrači poput Nestoryja Irankunde ponovno zablistati. "Socceroose" muči moguća ozljeda Matthewa Leckieja, no u momčadi vlada optimizam. Povijest je na njihovoj strani, barem u prijateljskim susretima; u pet dosadašnjih ogleda s Paragvajem, Australija ne zna za poraz, upisavši dvije pobjede i tri remija.

Za razliku od napetosti u Santa Clari, utakmica u Inglewoodu bit će lišena natjecateljskog pritiska. SAD je s dvije uvjerljive pobjede, 4:1 protiv Paragvaja i 2:0 protiv Australije, već osigurao prvo mjesto i može se u miru pripremati za osminu finala. Očekuje se da će američki izbornik Mauricio Pochettino odmoriti ključne igrače poput Folarina Baloguna i Giovannija Reyne, kako bi ih sačuvao od ozljeda i potencijalnih suspenzija. Priliku bi mogli dobiti igrači s klupe, a nije isključeno ni da Christian Pulišić, nakon problema s ozljedom lista, upiše pokoju minutu kako bi vratio natjecateljski ritam.

S druge strane, Turska će tražiti častan oproštaj od turnira na kojem su razočarali. Iako su ispali nakon dva poraza bez postignutog pogotka, statistika otkriva frustrirajuću priču. Momčad Vincenza Montelle uputila je čak 62 udarca prema protivničkim vratima u prve dvije utakmice, no nijedan nije pronašao put do mreže. Protiv rezervne postave SAD-a, igrači poput Arde Gülera i Kenana Yıldıza imat će posljednju priliku popraviti dojam i postići barem počasni pogodak. Dosadašnji omjer ovih reprezentacija je izjednačen, a u posljednjem susretu, odigranom u lipnju 2025., slavila je Turska s 2:1, što im može poslužiti kao dodatni motiv.

Odluka o drugom putniku iz skupine D bit će donesena u izravnom okršaju dvije podjednake momčadi, dok će revijalni susret poslužiti kao priprema za jedne i gorka utjeha za