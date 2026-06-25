Rasplet u skupini F: Jedan od derbija trećeg kola i nizozemski lov na vrh

3. kolo skupine F 0 Japan : 0 Švedska

3. kolo skupine F 0 Tunis : 0 Nizozemska

Uživo

- Utakmice počinju u jedan sat. Japan i Švedska će nam biti u fokusu. Oni igraju u Dallasu, a sudac je Salvadorac Ivan Barton. Nizozemska i Tunis igraju u Kansasu, a sutkinja je Meksikanka Katia Garcia.

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Skupina F Svjetskog prvenstva jedna je od onih gdje će biti vrlo zanimljivo u završnom kolu. Tunis je sigurno posljednji, ali ostala tri mjesta su još otvorena i sve će se odlučiti u posljednjim utakmicama.

Naizgled najlakši posao i najviše šanse za prvo mjesto ima Nizozemska. Oni igraju protiv Tunisa koji je pokazao najmanje od svih ekipa na turniru u prva dva kola. Od Švedske su primili pet, a od Japana četiri pogotka i ako Nizozemska bude na razini, veliki je favorit i pobjedom završava na prvom mjestu.

Drugi susret će igrati Japan i Švedska što je i jedan od zvučnijih parova trećeg kola natjecanja po skupinama. Japan ima četiri boda i drži drugo mjesto bod ispred Švedske koja ima gol-razliku na nuli i ne smiju si dopustiti poraz ako žele biti sigurni u prolaz. Japanci su pokazali odličan nogomet u prva dva kola i s pravom ih se smatra favoritom iz sjene. Zato očekujemo odličan susret u izravnoj borbi za drugo mjesto, a možda i prvo ako Nizozemska kiksa protiv Tunisa.