Željko Kopić piše za Net.hr: 'Tri boda su najbitnija, ali sve nas zabrinjava jedna stvar'

Nakon što su se posložili dojmovi s utakmice Hrvatske protiv Paname na Svjetskom prvenstvu zaključak je jednostavan, jedino što je bitno i što vrijedi iz utakmice su tri osvojena boda naših nogometaša. Uz dodatak, nismo bili pravi, nije to bila izvedba kakvu smo očekivali...

Izbornik naše nogometne reprezentacije Zlatko Dalić odlučio se za povratak na osnovne postavke i formaciju sa 4 igrača u zadnjoj liniji. Poseban naglasak u ovoj formaciji bio je na Modriću i Kovačiću ispred zadnje linije kao dvojcu koji drži kontrolu utakmice i Baturini na poziciji desetke. Protivnik u očekivanih 5-4-1, u vrlo zgusnutom rasporedu sa jednostavnim konceptom pozicioniranja svih igrača iza lopte, branjenja međulinijskih prostora, čekanja naših pogrešaka u organizacija napada i nakon toga otvaranja kontranapada na sirokom prostoru.

Ono što smo očekivali prije početka utakmice, da ćemo se uspjeti nametnuti kvalitetnim posjedom lopte sa idejom brzih promjena strana i duplliranjem bočnih pozicija, u prvom poluvremenu nismo uspjeli. Imali smo prevlast u posjedu, ali nismo bili dovoljno usklađeni, slabo smo kreirali prostore bez kreativnosti u završnoj trećini terena.

Ponovno smo, kao i protiv Engleske, bili posebno ranjivi u dva segmenta igre. Defanzivne tranzicije, posebno po našoj lijevoj strani kao i protiv Engleske, te u defanzivnim prekidima. Zapravo su događanja na terenu išla u korist protivniku...

Također, u organizaciji napada, u trenucima kada je Panama agresivno napala našu zadnju liniju, nismo imali prava rješenja. Bili smo neaktivni u kreiranju prostora, te smo odigrali neuobičajeno veliki broj dugih lopti s kojima nismo ništa pozitivno dobili.

Bilo je jako teško analizirati taktički kontekst utakmice jer jednostavno nismo bili pravi niti energijom, niti idejom igre. Jedina pozitivna točka je bila izvedba Martina Baturine koji je u odličnom ritmu, prepun samopozdanja te pokazuje svu raskoš svog talenta.

Izbornik je u poluvremenu povukao nekoliko inspirativnih poteza koji su se pokazali ključnima, pokrenuli nas, preokrenuli tijek utakmice i odveli Hrvatsku u pobjedu.

Formacija 4-4-2 sa Budimirom i Kramarićem u vrhu napada, Baturinom i Marcom Pašalićem na bokovima, te Perišićem na lijevoj strani u zadnjoj liniji donijela nam je bolji ulazak u drugo poluvrijeme.

Gol po obrascu koji smo očekivali od početka utakmice, preko probijanja bočne pozicije, dobre zaposjednutosti protivničkog "boxa" i pogotka Budimira.

Ono što nas svakako mora zabrinuti je reakcija nakon postignutog gola, kada nismo kontrolirali utakmicu. Dopustili smo Panami nekoliko ozbiljnih situacija pred našim golom, ali je Livaković ponovno bio na visokoj razini. Mogli smo riješiti utakmicu iz kontranapada nakon asistencije Modrića i prilike Pašalića, ali i nakon te situacije smo patili defanzivno i pokazivali određene slabosti.

Na kraju, izuzetno bitna tri boda i brojka 200 u rubrici nastupa kapetana Luke Modrića za reprezentaciju. Brojka koja zvuči nestvarno, ali koja govori sve o karakteru, odanosti i ambiciji igrača koji je osvojio Zlatnu loptu, koji je najtrofejniji igrač u povijesti Real Madrida, te vođa ove reprezentacije dugi niz godina. Respekt kapetane!