FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VUČE KORIJENE /

Zlatan nije mogao sakriti emocije: Posebne riječi za BiH nakon povijesnog uspjeha

Zlatan nije mogao sakriti emocije: Posebne riječi za BiH nakon povijesnog uspjeha
×
Foto: NIKLAS LARSSON/Bildbyran Photo Agency/Profimedia

Posebno ga je dojmila atmosfera s tribina i podrška navijača

25.6.2026.
22:36
Sportski.net
NIKLAS LARSSON/Bildbyran Photo Agency/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je povijesni rezultat plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Katarom 3:1. Trijumf izabranika Sergeja Barbareza izazvao je brojne reakcije, a jedna od najemotivnijih stigla je od Zlatana Ibrahimovića.

Legendarni napadač, koji obiteljske korijene vuče iz BiH i Hrvatske, gostovao je u studiju televizije FOX, gdje nije skrivao emocije nakon velikog uspjeha bh. reprezentacije.

“Zbog ovoga se nogomet i igra – da spaja ljude, a posebno za Bosnu i Hercegovinu koja je toliko propatila. Preplave me emocije kada vidim svu tu sreću. Naježim se jer odande potječe moj otac”, rekao je Ibrahimović.

 

 

Posebno ga je dojmila atmosfera s tribina i podrška navijača.

“Kada vidite 70.000 ljudi kako pjeva… navijači BiH su praktički već osvojili Svjetsko prvenstvo. Sretan sam i ponosan na njih. Poseban trenutak bio je kada su zapjevali. Teško je uopće pronaći riječi, ovo je vrlo emotivno”, dodao je.

Nakon povijesnog prolaska skupine, BiH očekuje nastup u osmini finala, gdje će gotovo sigurno 2. srpnja u San Franciscu igrati protiv domaćina turnira, reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.

Zlatan IbrahimovićSvjetsko Prvenstvo 2026.Bosna I Hercegovina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike