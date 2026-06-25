Zlatan nije mogao sakriti emocije: Posebne riječi za BiH nakon povijesnog uspjeha

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je povijesni rezultat plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva nakon pobjede nad Katarom 3:1. Trijumf izabranika Sergeja Barbareza izazvao je brojne reakcije, a jedna od najemotivnijih stigla je od Zlatana Ibrahimovića.

Legendarni napadač, koji obiteljske korijene vuče iz BiH i Hrvatske, gostovao je u studiju televizije FOX, gdje nije skrivao emocije nakon velikog uspjeha bh. reprezentacije.

“Zbog ovoga se nogomet i igra – da spaja ljude, a posebno za Bosnu i Hercegovinu koja je toliko propatila. Preplave me emocije kada vidim svu tu sreću. Naježim se jer odande potječe moj otac”, rekao je Ibrahimović.

Zlatan got goosebumps after Bosnia and Herzegovina won its final group stage match 🇧🇦@Ibra_official pic.twitter.com/52o54gntOh — FOX Sports (@FOXSports) June 25, 2026

Posebno ga je dojmila atmosfera s tribina i podrška navijača.

“Kada vidite 70.000 ljudi kako pjeva… navijači BiH su praktički već osvojili Svjetsko prvenstvo. Sretan sam i ponosan na njih. Poseban trenutak bio je kada su zapjevali. Teško je uopće pronaći riječi, ovo je vrlo emotivno”, dodao je.

Nakon povijesnog prolaska skupine, BiH očekuje nastup u osmini finala, gdje će gotovo sigurno 2. srpnja u San Franciscu igrati protiv domaćina turnira, reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država.