Evo koje se spektakularne utakmice igraju 16. dana Svjetskog nogometnog prvenstva

Šesnaesti dan Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi donosi rasplet u tri skupine i nudi odgovore na ključna pitanja o putnicima u nokaut fazu. Prošireni format s 48 reprezentacija, gdje i osam najboljih trećeplasiranih momčadi nastavlja natjecanje, znači da će se borba voditi do posljednjeg sučevog zvižduka na šest večerašnjih utakmica. Dok su neki favoriti već osigurali svoje mjesto, za mnoge reprezentacije ovo je dan istine u kojem jedna pobjeda može oživjeti snove, a poraz ih poslati kući.

Skupina I: Francuska i Norveška za prestiž, Senegal i Irak za nadu

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Francuska - Norveška (21:00)

U skupini I situacija je na vrhu posve jasna. Zahvaljujući superzvijezdama Kylianu Mbappéu i Erlingu Haalandu, koji su dominirali u prva dva kola, Francuska i Norveška već su osigurale prolazak u osminu finala. Njihov međusobni dvoboj u Foxboroughu stoga je prije svega bitka za prvo mjesto i, teoretski, lakšeg protivnika u idućoj rundi. Francuzima je zbog bolje gol-razlike dovoljan i bod kako bi potvrdili status pobjednika skupine, što bi im donijelo ogled s jednom od trećeplasiranih reprezentacija. Drugoplasirana momčad iz ove skupine, s druge strane, ići će na drugoplasiranu ekipu iz skupine E, a to je Obala Bjelokosti, što predstavlja znatno teži izazov.

Senegal - Irak (21:00)

Istovremeno, u Torontu će se odigrati utakmica koja nosi puno veći ulog za same aktere. Senegal i Irak, nakon dva poraza, tražit će pobjedu koja bi im osigurala treće mjesto i dala im šansu da se kao jedna od sretnih gubitnika provuku u osminu finala. Budući da gol-razlika može biti presudan faktor u poretku trećeplasiranih momčadi, obje će reprezentacije vjerojatno igrati otvoreno i napadački do samog kraja, svjesne da im samo pobjeda, po mogućnosti što uvjerljivija, održava nadu u nastavak natjecanja.

Skupina H: Španjolska nadomak potvrde, Urugvaj pred zidom

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Španjolska - Urugvaj (02:00)

Skupina H nudi znatno više neizvjesnosti. Španjolska, jedan od favorita turnira, nakon uvjerljive pobjede od 4:0 nad Saudijskom Arabijom drži sve u svojim rukama. S četiri boda i impresivnom gol-razlikom, "La Roja" je praktički osigurala prolaz, no za matematičku potvrdu prvog mjesta trebat će im barem bod protiv Urugvaja. Utakmica se igra u meksičkoj Guadalajari i predstavlja pravi južnoameričko-europski klasik. Pobjednik ove skupine u osmini finala ide na drugoplasiranog iz skupine J, dok drugoplasiranog čeka zastrašujući dvoboj s Messijevom Argentinom, što je motiv više za sve momčadi da pokušaju osvojiti vrh.Za Urugvaj, koji vodi Marcelo Bielsa, situacija je krajnje delikatna. Dva remija stavila su ih u poziciju gdje im je pobjeda protiv moćne Španjolske gotovo imperativ.

Zelenortski otoci - Saudijska Arabija (02:00)

Istovremeno će pratiti i dvoboj u Houstonu, gdje će Zelenortski Otoci, jedno od najugodnijih iznenađenja turnira, tražiti pobjedu protiv Saudijske Arabije za ispisivanje povijesti i plasman u nokaut fazu. Tri boda sigurno vode "Plave morske pse" dalje, a čak bi im i remi mogao biti dovoljan ovisno o ishodu druge utakmice. Saudijska Arabija, s druge strane, nakon teškog poraza od Španjolske, također mora ići na pobjedu kako bi zadržala minimalne šanse za prolazak.

Skupina G: Potpuni kaos u borbi do posljednjeg daha

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Egipat - Iran (05:00)

Najveća drama očekuje se u skupini G, gdje uoči posljednjeg kola sve četiri reprezentacije imaju šanse za prolaz. Egipat, predvođen Mohamedom Salahom, nakon povijesne prve pobjede na svjetskim prvenstvima protiv Novog Zelanda, ulazi u zadnje kolo kao vodeća momčad s četiri boda. Pobjeda protiv Irana u Seattleu osigurala bi im prvo mjesto, a vjerojatno su već s postojećim bodovima osigurali barem prolazak kao trećeplasirani.

Belgija - Novi Zeland

S druge strane, Belgija je dosad razočarala i s dva remija dovela se u situaciju da protiv Novog Zelanda u Vancouveru mora tražiti pobjedu kako bi bila sigurna u prolaz. Svaki drugi ishod mogao bi značiti prerano ispadanje za jednu od najtalentiranijih generacija. Iran i Belgija imaju po dva boda, dok Novi Zeland ima jedan, što znači da je kalkulacija za "Kivije" vrlo jednostavna: samo ih pobjeda ostavlja u igri. Drugoplasirana momčad iz ove iznimno napete skupine ide na drugog iz skupine D, što će biti Australija ili Paragvaj.

Kada se večeras spusti zastor na šesnaesti dan natjecanja, slika osmine finala bit će znatno jasnija. Za neke će se san o svjetskoj slavi nastaviti, dok će za druge prvenstvo u Sjevernoj Americi ostati samo lijepa uspomena. Jedno je sigurno, uzbuđenja i dramatičnih preokreta neće nedostajati.