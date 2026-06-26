Vatreni bez važnog braniča na posljednjem treningu prije puta u Philadelphiju

Branič hrvatske nogometne reprezentacije Martin Erlić propustio je posljednji trening "Vatrenih" uoči puta u Philadelphiju na ogled protiv Gane u susretu 3. kola L skupine Svjetskog prvenstva.

Branič danskog Midtjyllanda ima problema s petom i iz predostrožnosti je propustio trening u kampu Episcopal High School.

Ostali igrači normalno su trenirali. Nakon jučerašnjeg regeneracijskog treninga za igrače koji su nastupili protiv Paname, danas je na programu bio redovan trening, posljednji uoči puta.

Hrvatska se trenutačno nalazi na trećem mjestu skupine s tri boda, bodom manje od vodeće Engleske i Gane, dok je Panama ispala iz svih kombinacija.

Podsjetimo, prva dva mjesta iz svake od 12 skupina direktno vode u 16-inu finala, a dalje ide i osam najboljih trećeplasiranih ekipa.

Hrvatskoj bi bod trebao biti dovoljan, no tada će natjecanje završiti kao treća, dok pobjeda donosi drugu poziciju.

Izbornik Zlatko Dalić po svemu sudeći ponovo će mijenjati početnu postavu. U susretu s Panamom od prve minute su zaigrali Marin Pongračić i Mateo Kovačić, dok su ispali Luka Vušković i Petar Sučić koji su zaigrali protiv Engleske.

Za Ganu bi se od prve minute u sastav mogao vratiti Sučić. Upitno je tko će predvoditi napad.

Obje utakmice je započeo je Petar Musa koji je postigao gol protiv "Gordog Albiiona". Protiv Engleske je umjesto njega uskočio Igor Matanović, a protiv Paname je u nastavku ušao Ante Budimir postigavši pobjednički pogodak.

"Ja se baziram na ono što vidim na treningu i ne padne ništa meni na pamet. Vidimo što nam treba i to stavimo i to je naš rezon. Važnije je tko završava utakmicu," poručio je Dalić nakon utakmice protiv Paname.