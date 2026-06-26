'Ne izgledamo najbolje, zabrinut sam. On je totalno van forme. Ovo je mojih 11 za Ganu'

Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu od 23:00 po našem vremenu u Philadelphiji igra treću utakmicu u skupini L Svjetskog nogometnog prvenstva protiv Gane. Vatreni su teško izborenom pobjedom nad Panamom 1-0 ovu srijedu došli na korak do šesnaestine finala turnira, ali za prelazak linije koja razdvaja grupnu fazu od drugog kruga natjecanja potreban im je još samo bod.

Marijo Tot i javnost zabrinuti

Ono što zabrinjava nogometnu javnost u Hrvatskoj je neuvjerljiva igra naše reprezentacije dosad na turniru. Engleska je razotkrila slabosti naših nogometaša, a Panama ih produbila i pojavila se zabrinutost. Jer, jasno je k'o dan da s ovakvom igrom kakvu su prezentirali Vatreni dosad na Svjetskom nogometnom prvenstvu nećemo daleko.

Ajde, blizu smo drugog kruga, ali ponajviše zbog toga što je ovo SP prošireno na 48 reprezentacija i osam najboljih trećeplasiranih, od ukupno njih 12, idu dalje. Prema nekim predikcijama, i tri boda su dovoljna za drugi krug, ali to uzmite sa zadrškom, to su samo predikcije...

Izbornik Zlatko Dalić će istaknuti kako Hrvatska raspolaže širokim izborom igrača te da ih je već koristio čak 19, što jasno pokazuje dubinu kadra. Ta je tema posebno važna u nastavku Svjetskog prvenstva, gdje se ulazi u ritam utakmica svaka četiri dana, uz nešto dulje razmake uoči osmine finala.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

U takvom rasporedu presudna će biti širina momčadi, i to ne samo kod najjačih reprezentacija, nego i kod Vatrenih koji imaju starijih igrača te zasad nisu pokazali razinu energije koju bismo očekivali.

Uoči jako bitne utakmice hrvatske nogometne reprezentacije protiv Gane na Svjetskom prvenstvu, poznati nogometni trener Marijo Tot gostuje u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner" gdje daje oštru, ali argumentiranu analizu igre Vatrenih. Iako vjeruje u instinkt izbornika Zlatka Dalića, Tot izražava zabrinutost zbog forme nekih ključnih igrača te ponudio svoj sastav za odlučujući dvoboj.

'Hrvatska mi ne izgleda najbolje'

Već na samom početku analize hrvatske reprezentacije, Tot ne skriva da ga trenutno stanje ne ohrabruje i navodi kako momčad nije u pravom ritmu.

"Hrvatska mi ne izgleda najbolje. Moram osobno to priznati. Drugo su emocije koje mi svi imamo prema našoj reprezentaciji i želja da nešto napravimo. Međutim, u ovim trenucima očito nismo baš u onom momentumu koji bi trebao za nešto više", kazao je Tot.

Marijo, jeste li zabrinuti zbog toga? Nekako mi, kada slušam vas i vaše izlaganje o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji na ovom Svjetskom prvenstvu, zvučite, a bogami i izgledate zabrinuto.

"Pa ne mogu, ako gledam samo kao trener, kao onaj koji ima iskustvo veliko, ako znam što znači momentum, što znači loša forma, onda ne mogu biti zadovoljan. Međutim, ipak očekujem da će Hrvatska u onim trenucima kada je to najpotrebnije, a to je puno puta dokazala, da će biti prava. Nama je sada najvažniji zadatak da pobijedimo Ganu i da odemo u drugi krug, a onda ćemo vidjeti. Tada se već Hrvatska znala i u prijašnjim prvenstvima dobro zagrijati i pružati puno bolje partije."

Gvardiol apsolutno van forme, a što sa 'senatorima'?

Tot je kao najveći problem detektirao propusnu obranu i lošu formu pojedinaca, pri čemu je bio iznimno direktan kad je u pitanju jedan od stožernih igrača.

"Naša faza obrane bila je vrlo porozna u ovoj utakmici koju smo igrali, da su određeni igrači, usudio bih se reći, van forme... Joško Gvardiol je apsolutno van forme. Ne trebamo se lagati, to se vidi", istaknuo je trener.

Bi li Dalić trebao neke senatore koje nisu u formi posjesti na klupu i šansu dati onima koji su u boljoj formi? Naravno, Dalić je zahvalan svojim senatorima za sve što su mu dali i on je njima dao šansu. Ali ako netko nije u formi, treba dati šansu nekom drugom tko je u formi.

"Zlatko Dalić je puno puta vjerovao svom instinktu i pogodio je puno puta do sada. Bilo je ovakvih situacija i prije. Dakle, ja bih ipak vjerovao njemu i njegovom instinktu pred ove važne utakmice jer je puno puta pokazao da zna odabrati one najbolje. Istina je da neki nisu u najboljoj formi, ali to ništa ne znači za jednu tako važnu utakmicu kao što je utakmica protiv Gane. Na kraju krajeva, tko nam garantira da oni koji će ih zamijeniti, da će oni moći iznijeti teret tako važne utakmice?"

Petar Sučić i Baturina u prvih 11, Kovačić na klupu

Jedan od igrača koji se nametnuo kao svijetla točka je Petar Sučić, a Tot smatra da bi on morao biti u početnoj postavi protiv Gane, čak i ispred Matea Kovačića.

Petar Sučić je uz Baturinu i Livakovića naš najbolji reprezentativac dosad na turniru. Da li bi i on trebao početi protiv Gane u prvih 11?

"Mislim da bi trebao početi. Za mene bi udarna vezna trojka u ovoj utakmici koja dolazi bila Luka Modrić, Petar Sučić i Baturina. Matteo bi mi ostao na klupi za ovu utakmicu kao važan kotačić koji će donijeti energiju u onim važnim momentima utakmice kad će se lomiti rezultat."

Totovih 11 za Ganu i upozorenje na 'rovovsku bitku'

Marijo Tot prihvatio je izazov i odigrao ulogu izbornika, sastavivši svojih idealnih jedanaest za dvoboj s Ganom.

Idemo se malo igrati izbornika. Igraju se svi, igrat ćemo se i mi. Izaberite mi udarnih 11 za Ganu po vama i sistem igre.

"Sigurno da bi mi stoperski par bio Šutalo i Vušković. Možda bih čak dao još jednu šansu Jošku Gvardiolu... mislim da nije u formi i možda bi se tu moglo razmišljati o nekoj novoj osobi na toj poziciji. Stanišić desno. Dva zadnja vezna bi bili Modrić i Petar Sučić, ispred njih bi bio Baturina, desno na krilu bi mi bio Marco Pašalić, lijevo Perišić i u napadu Budimir. Na golu Livaković, koji je pokazao sjajne izvedbe. To bi mogla biti udarna momčad za ovu utakmicu."

Za kraj Marijo Tot upozorava na snagu protivnika, za kojeg smatra da neće kalkulirati i da će utakmicu pretvoriti u pravu bitku.

"Gana će sigurno ići s udarnim sastavom protiv Hrvatske. To je jedna vrlo snažna i brza momčad, prepuna velikih pojedinaca koji igraju u jakim europskim ligama. Posebno su opasni u tranziciji i kontranapadima. Moramo obratiti posebnu pažnju na Mohammeda Kudusa, on je njihov motor, igrač koji može jednim potezom riješiti utakmicu. Tu je i Iñaki Williams, nevjerojatno brz napadač koji stalno traži prostor iza leđa obrane, a ne smijemo zaboraviti ni iskusnog Jordana Ayewa. Oni su ekipa koja izuzetno dobro koristi svaku grešku protivnika. Mislim da će biti jako zahtjevna utakmica za Hrvatsku, jer Gana je jedna od najpotentnijih afričkih reprezentacija u ovom trenutku. Ovo će biti jedna teška, rovovska bitka u kojoj će se u nekom detalju prelomiti utakmica", zaključio je Tot.

Cijeli podcast s Marijom Totom gledajte u priloženom videu gore.