Poznati trener: 'Razočaran sam kada vidim da poluproizvodi iz Europe dolaze u Hrvatsku'

Marijo Tot, pomoćnik Igora Štimca u stožeru mostarskog Zrinjskog, gostovao je u podcastu Net.hr-a "Maksanov korner", gdje se uoči Svjetskog prvenstva u Sjevernoj Americi dotaknuo i stanja u hrvatskom klupskom nogometu.

Iako je razgovor obuhvatio brojne teme, od povijesne sezone Zrinjskog što se tiče nastupa u Europi, do šansi Vatrenih na Mundijalu, Tot je iznio posebno oštru i argumentiranu kritiku na račun trenda u hrvatskoj nogometnoj ligi, izrazivši duboko razočaranje podcijenjenim statusom domaćih trenera.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Kao dugogodišnji predavač na Nogometnoj akademiji HNS-a, Tot ima dubok uvid u kvalitetu stručnog kadra koji Hrvatska proizvodi. Upravo zato, kako kaže, ne može se pomiriti s činjenicom da domaći stručnjaci često ostaju u sjeni stranih trenera upitne kvalitete, koji dobivaju bolje uvjete, veće strpljenje i izdašnije ugovore.

Smeta li vas što je trenerska struka u Hrvatskoj toliko podcijenjena, što se više vjeruje strancima, a manje domaćim stručnjacima?

"Ja sam, s obzirom da sam do jučer bio predavač na Nogometnoj akademiji Hrvatskog nogometnog saveza od samih njenih početaka, bio praktično 20-25 godina, vrlo dobro znam kakvu struku Hrvatska ima i za što smo mi školovali. Ima jako veliki broj sjajnih mladih trenera u Hrvatskoj i silno sam razočaran kada vidim da poluproizvodi iz Europe dolaze u Hrvatsku. Poluproizvodi. Nikad neću biti protiv vrhunskih europskih trenera koji će doći, ali praktično oni ni ne dolaze u HNL, već idu u neke druge lige. Međutim, silno sam razočaran time koliko se pažnje, koliko se novca ulaže u one koji nemaju nikakav kvalitet u odnosu na naše trenere. Naši treneri su bolji od njih. To su puno puta dokazali i nadam se da će se taj trend promijeniti i da će sve više naših trenera dobivati šansu, ali i kontinuitet struke, jer ništa se ne može u kratkom periodu. Oni su pokazali da imaju kvalitetu i ja sam prvi protivnik poluproizvoda koje uvozimo u Hrvatsku", kazao nam je Marijo Tot.

Ima jako veliki broj sjajnih mladih trenera u Hrvatskoj i silno sam razočaran kada vidim da poluproizvodi iz Europe dolaze u Hrvatsku. Poluproizvodi. Nikad neću biti protiv vrhunskih europskih trenera koji će doći, ali praktično oni ni ne dolaze u HNL, već idu u neke druge lige. Međutim, silno sam razočaran time koliko se pažnje, koliko se novca ulaže u one koji nemaju nikakav kvalitet u odnosu na naše trenere. Naši treneri su bolji od njih. Marijo Tot u 'Maksanovom korneru'.

Dinamo, Hajduk, Varaždin, Rijeka i ostali SHNL klubovi, kakav su vam dojam ostavili ove sezone?

"Recite, dakle, vi krenete od Varaždina koji je imao sjajnu sezonu. Dakle, sve ovo što sam maloprije rekao potkrijepljeno je ovim što ste vi sad rekli. Varaždin je napravio jednu od boljih sezona u svojoj povijesti s vrlo malim budžetom, ali s vrhunskim trenerom, mladim trenerom koji je posložio priču na najbolji mogući način. Pa ćemo ići dalje prema Rijeci koja je imala stranog trenera koji je podbacio, po meni, u mnogim stvarima i praktično ništa nismo dobili njegovim dolaskom u HNL. Nadalje, imamo Hajduk koji je također imao stranog trenera i vrlo veliki budžet i nikakve rezultate, s obzirom na ono što Hajdukovi navijači očekuju. I na kraju, imali smo Dinamo koji je besprijekorno odradio sezonu, osvojio duplu krunu sa domaćim trenerom koji je također pokazao da je sjajan i da je Zvone Boban napravio odličan potez kad ga je doveo, zaštitio i dao mu vrijeme da radi."

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Riječi Marija Tota snažno su odjeknule jer dolaze od čovjeka koji je duboko involviran u edukaciju trenera i koji iz prve ruke svjedoči potencijalu hrvatske struke. Apel za povjerenjem i kontinuitetom rada domaćim trenerima jasan je putokaz za budućnost hrvatskog klupskog nogometa, koji, prema Totovom mišljenju, prečesto traži rješenja u tuđem dvorištu, dok mu vlastito obiluje zanemarenim talentom.

Cijeli podcast s Marijom Totom pogledajte u priloženom videu gore.