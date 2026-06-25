Evo koje se spektakularne utakmice igraju 15. dana Svjetskog nogometnog prvenstva

Svjetsko prvenstvo 2026., najveće u povijesti, došlo je do 15. dana koji donosi čak šest uzbudljivih utakmica. Nakon dva tjedna uzbuđenja, vrijeme je za konačne odluke u grupnoj fazi...

Četvrtak, 25. lipnja, donosi posljednje, treće kolo u skupinama D, E i F, dan kada će se snovi jednih ostvariti, a nade drugih ugasiti. Neki će, stoga, tugovati, drugi će se veseliti, sve je to nogomet...

Dvanaest reprezentacija bori se za prolazak u novu nokaut rundu, šesnaestinu finala. S obzirom na format s 48 momčadi, u igri su ne samo prva dva mjesta, već i pozicija jedne od osam najboljih trećeplasiranih ekipa, što jamči dramu do posljednje minute.

Ekvador - Njemačka - 22:00

Večernji program po našem vremenu, s početkom u 22 sata, donosi rasplet u skupini E. U centru pažnje bit će okršaj između Ekvadora i Njemačke na MetLife stadionu u New Jerseyju, arhitektonskom čudu koje dijele dva NFL kluba. Njemačka, četverostruki prvak svijeta, u turnir je ušla furiozno, pobjedama nad Curaçaom (7-1) i Obalom Bjelokosti (2-1). S maksimalnih šest bodova, momčad Juliana Nagelsmanna praktički je osigurala prolaz, no pobjeda ili remi ključni su za potvrdu prvog mjesta i potencijalno lakšeg protivnika u nastavku natjecanja. Ekvadoru je, nakon poraza i remija, potrebno sportsko čudo kako bi zadržao nadu u prolaz.

Curacao - Obala Bjelokosti - 22:00

Istovremeno će u Philadelphiji, na Lincoln Financial Fieldu, igrati Curaçao i Obala Bjelokosti. Obje momčadi imaju realne šanse za prolaz, a njihov će dvoboj, ovisno o rezultatu iz New Jerseyja, izravno odlučivati o drugom, ali i vrlo važnom trećem mjestu.

Nizozemska - Tunis - 01:00

Nekoliko sati kasnije, u jedan sat iza ponoći, kreće rasplet u skupini F. Nizozemska se sastaje s Tunisom na Arrowhead stadionu u Kansas Cityju, poznatom po jednoj od najbučnijih publika u američkom sportu. "Oranje" je nakon remija s Japanom deklasiralo Švedsku s 5-1 i s četiri boda drži vrh ljestvice, a pobjeda protiv Tunisa, koji je upisao dva teška poraza, zacementirala bi ih na prvoj poziciji.

Japan - Švedska - 01:00

Puno više vatre očekuje se u Teksasu, na velebnom AT&T stadionu u Arlingtonu, gdje će koplja ukrstiti Japan i Švedska. Japanci su oduševili nogometni svijet pobjedom 4-0 i remijem s Nizozemcima, dok su Šveđani, nakon uvjerljive pobjede, doživjeli potop. Ovaj dvoboj izravno odlučuje o putniku dalje, a poraženom ostaje tek tanka nada u prolazak kao jedna od boljih trećeplasiranih momčadi.

SAD - Turska - 04:00

Za one najizdržljivije, prava poslastica slijedi u četiri sata ujutro, kada na scenu stupa skupina D i jedan od domaćina turnira, Sjedinjene Američke Države. Amerikanci, predvođeni takozvanom "zlatnom generacijom" igrača, dočekuju Tursku na spektakularnom SoFi stadionu u Los Angelesu. Nakon dvije pobjede, uvjerljive 4-1 protiv Paragvaja i teške 2-0 protiv Australije, SAD ima sudbinu u svojim rukama. Pobjeda im osigurava prvo mjesto u skupini i vjetar u leđa za nokaut fazu, što bi naciji donijelo prijeko potrebnu euforiju na domaćem tlu. Ipak, Turska nije bezazlen protivnik. Iako su poraženi od Australije, pobjeda protiv Paragvaja ih je ostavila u igri i tražit će svoju šansu za iznenađenje i plasman dalje. Očekuje se uzavrela atmosfera.

Paragvaj - Australija - 04:00

Istovremeno, na Levi’s stadionu u Santa Clari, odigrat će se ključna utakmica između Paragvaja i Australije. Obje momčadi imaju po pobjedu i poraz te im je ovaj dvoboj presudan. Pobjednik gotovo sigurno ide dalje, dok bi remi otvorio vrata raznim kalkulacijama, gdje bi o sudbini mogla odlučivati i disciplina, odnosno broj žutih i crvenih kartona.

Važnost svakog gola u novom formatu

Ovo Svjetsko prvenstvo, prvo s 48 reprezentacija, uvelo je sustav u kojem prolazak u šesnaestinu finala osiguravaju prve dvije momčadi iz svake od dvanaest skupina, ali i osam najboljih trećeplasiranih. Upravo ta činjenica daje dodatnu težinu svakom pogotku u posljednjem kolu. Više nije dovoljno samo pobijediti; važna je i gol-razlika. Uvjerljiva pobjeda može momčad koja završi treća lansirati visoko na ljestvici trećeplasiranih i osigurati joj nastavak natjecanja. Zbog toga možemo očekivati da favoriti neće stati, već će tražiti što uvjerljiviju pobjedu. Cjelokupni raspored i rezultate prvenstva pratit će se s velikom pozornošću, a ljestvice trećeplasiranih postat će jednako važne kao i one unutar samih skupina.

Pred nama je dan pun taktičkih nadmudrivanja, matematičkih kalkulacija i, nadamo se, vrhunskog nogometa. Dok će jedni slaviti, drugi će pakirati kofere. Za Njemačku, Nizozemsku i SAD ovo je prilika za potvrdu kvalitete i slanje poruke suparnicima u nokaut fazi. Za ostale, ovo je posljednja šansa za ispisivanje povijesti i ostanak na najvećoj svjetskoj pozornici. Rasplet počinje večeras, a do ranih jutarnjih sati znat ćemo prve putnike u šesnaestinu finala iz ove tri uzbudljive skupine.