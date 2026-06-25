Od majčine sugestije do finala Svjetskog prvenstva: Tko je sutkinja Tori Penso?

Amerikanka Tori Penso probila je brojne barijere i postala jedna od najcjenjenijih nogometnih sutkinja na svijetu. Njezin put, koji je započeo na lokalnim terenima na Floridi, doveo ju je do najvećih svjetskih pozornica, uključujući finale Svjetskog prvenstva za žene i utakmice muškog Mundijala, ispisavši tako povijest američkog i svjetskog nogometa.

Počeci na nagovor majke

Mary Victoria "Tori" Penso rođena je 1986. godine, a u svijet suđenja ušla je sa samo četrnaest godina, i to na prijedlog majke koja joj je sugerirala da na taj način zaradi za džeparac umjesto da traži posao u trgovačkom centru. Već je bila na nogometnom terenu kao igračica, pa se suđenje činilo kao logičan korak. Novcem koji je zaradila kupila je svoj prvi automobil i stekla neovisnost. Iako se u početku suočavala s roditeljima koji su je "naganjali s terena", ustrajala je i vrlo brzo pokazala izniman talent. S osamnaest godina pozvana je u sudački kamp američkog Olimpijskog razvojnog programa, što je bio trenutak kada je shvatila da bi suđenje moglo postati njezina profesija. Nakon što je diplomirala digitalni marketing i radila za velike kompanije poput Coca-Cole i Red Bulla, odlučila se u potpunosti posvetiti sudačkoj karijeri.

Probijanje barijera u muškom nogometu

Njezin uspon bio je strelovit. Godine 2020. ušla je u povijest kao prva žena koja je nakon dvadeset godina sudila utakmicu američke profesionalne lige (MLS). Bio je to tek početak. Vrhunac karijere dosegnula je 2023. kada joj je FIFA povjerila suđenje finala Svjetskog prvenstva za žene između Španjolske i Engleske. Time je postala prva Amerikanka kojoj je pripala ta čast. Nastavila je nizati uspjehe te je odabrana i za muški Svjetski kup 2026., gdje je postala tek druga žena u povijesti koja je dijelila pravdu na tom natjecanju, nakon Stéphanie Frappart. Penso ističe kako je vidljivost žena u sportu ključna. "Ako djevojke ne vide nekoga tko izgleda poput njih u određenim ulogama, neće ni pomisliti da je to nešto čime se i one mogu baviti", izjavila je.

Ravnoteža obitelji i elitnog suđenja

Osim što je vrhunska sutkinja, Tori Penso je supruga i majka triju kćeri. Njezin suprug, Chris Penso, također je dugogodišnji MLS sudac, što im pomaže da razumiju izazove s kojima se suočavaju. Oboje su posvećeni karijerama, ali i obitelji, te su rano donijeli odluku da obiteljski život neće biti prepreka profesionalnim prilikama. To ponekad znači i duga odsustva od kuće, kao kada je Tori provela pedeset dana u Australiji tijekom Svjetskog prvenstva. Svojim kćerima želi usaditi radnu etiku i pokazati im da su "odlučnost i upornost nužni za postignuće".

Njezin put inspiracija je mnogima, a ona sama se ne zaustavlja, težeći i dalje "savršenoj utakmici" i otvarajući vrata budućim generacijama sutkinja.