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Crveni alarm u dvije hrvatske regije, evo kakve temperature prijete: 'Iznimno opasno'

Crveni alarm u dvije hrvatske regije, evo kakve temperature prijete: 'Iznimno opasno'
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Izuzetno je opasno u riječkoj i splitskoj regiji, gdje maksimalna temperatura može prijeći 35 stupnjeva i na snazi je crveni alarm

26.6.2026.
9:28
danas.hr
Ivo Cagalj/PIXSELL
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Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u svojoj prognozi za petak predviđa sunčano i ponegdje vrlo vruće vrijeme, s temperaturama koje mogu dosegnuti i do 36 Celzijevih stupnjeva. 

Vjetar će biti većinom slab, dok će na Jadranu u prvom dijelu dana i navečer puhati slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak te sjeverozapadnjak. 

Uz lokalno jači razvoj oblaka, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije postoji mala vjerojatnost za pljusak. 

Crveni alarm za dvije regije 

Zbog iznimno visokih temperatura, cijela Hrvatska u petak se nalazi pod upozorenjima. Izuzetno je opasno u riječkoj i splitskoj regiji, gdje maksimalna temperatura može prijeći 35 stupnjeva i na snazi je crveni alarm. 

Crveni alarm u dvije hrvatske regije, evo kakve temperature prijete: 'Iznimno opasno'
Foto: DHMZ

Narančasti alarm (opasno vrijeme) na snazi je u dubrovačkoj regiji, dok se ostatak zemlje nalazi u žutoj boji, koja označava potencijalno opasno vrijeme. 

Za područje Velebitskog kanala izdano je pak žuto upozorenje, ali zbog vjetra, a ne vrućine. 

Podsjetimo, DHMZ je u prognozi za subotu također najavio sunčano i vrlo vruće vrijeme, s temperaturama koje se mogu popeti i do 37 °C.

"Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27 °C", istaknuli su iz DHMZ-a. 

Toplinski ValDhmzVrijemeVremenska PrognozaCrveni Alarm
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