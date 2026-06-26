Crveni alarm u dvije hrvatske regije, evo kakve temperature prijete: 'Iznimno opasno'

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) u svojoj prognozi za petak predviđa sunčano i ponegdje vrlo vruće vrijeme, s temperaturama koje mogu dosegnuti i do 36 Celzijevih stupnjeva.

Vjetar će biti većinom slab, dok će na Jadranu u prvom dijelu dana i navečer puhati slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak te sjeverozapadnjak.

Uz lokalno jači razvoj oblaka, poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije postoji mala vjerojatnost za pljusak.

Crveni alarm za dvije regije

Zbog iznimno visokih temperatura, cijela Hrvatska u petak se nalazi pod upozorenjima. Izuzetno je opasno u riječkoj i splitskoj regiji, gdje maksimalna temperatura može prijeći 35 stupnjeva i na snazi je crveni alarm.

Foto: DHMZ

Narančasti alarm (opasno vrijeme) na snazi je u dubrovačkoj regiji, dok se ostatak zemlje nalazi u žutoj boji, koja označava potencijalno opasno vrijeme.

Za područje Velebitskog kanala izdano je pak žuto upozorenje, ali zbog vjetra, a ne vrućine.

Podsjetimo, DHMZ je u prognozi za subotu također najavio sunčano i vrlo vruće vrijeme, s temperaturama koje se mogu popeti i do 37 °C.

"Vjetar većinom slab, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, a sredinom dana i poslijepodne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na Jadranu između 22 i 27 °C", istaknuli su iz DHMZ-a.