Paklene vrućine tek dolaze, a ni noću neće biti predaha: Evo kada će temperature dosegnuti vrhunac

Nastavlja se niz vrućih te vrlo vrućih dana u ovoj prostranoj anticikloni, dok se poremećaji premještaju sjeverom kontinenta. U naše krajeve tako pritječe još malo topliji zrak s jugozapada.

PETAK

Ujutro i prijepodne posvuda potpuno vedro i sunčano. Uglavnom mirno, a samo će ponegdje duž jadranske obale u početku puhati slaba do umjerena bura, uglavnom pod Velebitom.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj nastavak sunčanog vremena. Temperatura još malo viša, bit će to već između 33 i 35 stupnjeva. Počinje i na kopnu toplinski val uz opasnost od vrućine.

I Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano te vrlo vruće, tek malo oblaka može se nakratko razviti oko gorja na zapadu. Vjetar slab, a temperatura visoka, oko 34-35 Celzija.

U Dalmaciji većinom sunčano, vrlo vruće, sparno, a tek će kakvu takvu ugodu donositi slab vjetar s mora. Ipak, neće još biti baš sasvim stabilno pa u zaobalju može biti razvoja oblaka, ali uglavnom samo uz granicu s BiH i u Konavlima postoji manja vjerojatnost za poneki pljusak.

Na sjevernom Jadranu sunce, vedrina i vrućina, vjetar slab, ali pod Velebitom još uvijek ponegdje i slaba bura s kojom se može ići i do 37 Celzija. Vruće će biti čak i većem dijelu Gorskog kotara i Like.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Do kraja ovog i početkom novog tjedna očekuje nas vrhunac toplinskog vala. Bit će to neugodno vrući dani s temperaturom nerijetko iznad 35 Celzija, a ponovno će se i teško spavati uz tople noći. Vrućina će popustiti izgleda sredinom idućeg tjedna, kada se očekuje i nešto češći razvoj oblaka uz moguće izraženije pljuskove u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Foto: RTL Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu sunčano te vrlo vruće. Tropski tople noći, a nakon vrlo vrućih dana, često će i večeri pa i ponegdje nakon ponoći ostajati vruće. Ujutro burin, danju prolazno maestral, a promjena se nazire oko srijede, nakon čega bit trebala prolazno zapuhati jaka bura. Već bi se u utorak pokoji pljusak iz zaleđa mogao spustiti do obale, ali će to češće biti oko srijede. Tada će i temperatura biti nešto niža, ali ostaje vruće, čak ponegdje i dalje vrlo vruće.