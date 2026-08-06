Stiže najmoćnija pomrčina desetljeća: Ova četiri horoskopska znaka čekaju sudbinske promjene

Kolovoz 2026. godine donosi jedan od najmoćnijih nebeskih događaja desetljeća. U srijedu, 12. kolovoza, dogodit će se potpuna pomrčina Sunca u dramatičnom znaku Lava, događaj koji astrolozi nazivaju "kozmičkim akceleratorom".

Pomrčine nisu tek obični Mladi Mjeseci; one su portali koji ubrzavaju vrijeme, donoseći iznenadne početke i neizbježne završetke.

Utjecaj ove pomrčine osjećat će se idućih šest mjeseci, a za četiri horoskopska znaka označit će početak korjenite osobne transformacije.

Što donosi pomrčina u vatrenom Lavu?

Ova pomrčina događa se na 20. stupnju Lava, znaka koji vlada srcem, kreativnošću, samoizražavanjem i vodstvom. Kada Mjesec potpuno zakloni Sunce - naš izvor vitalnosti i identiteta - tama koja nastaje nije zloslutna, već simbolizira prekid s prošlošću i priliku za duboki reset.

Dok su ih drevne civilizacije smatrale opasnima, moderna astrologija vidi ih kao ključne točke preokreta. Budući da se radi o pomrčini na Južnom mjesečevom čvoru, naglasak je na otpuštanju starih obrazaca i uvjerenja koja su dosegla svoj vrhunac i više ne služe našem razvoju.

Ona postavlja ključno pitanje: što se događa kada se reflektori ugase? Odgovor leži u suočavanju s onim što je postalo neodrživo u načinu na koji vodimo, volimo ili se predstavljamo svijetu.

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Odjek prošlosti i pogled u budućnost

Svaka pomrčina dio je veće obitelji poznate kao Saros ciklus. Ova pripada ciklusu Saros 126, koji je započeo davne 1179. godine. Kroz povijest, ovaj je ciklus bio povezan s preispitivanjem autoriteta, legitimiteta i moći.

Vrhunac je dosegnuo 1778. godine, usred Američke i Francuske revolucije, kada su stare ideje o nasljednoj vlasti bile suočene s novim konceptima suvereniteta. Stoga i ova pomrčina stavlja u fokus pitanja vodstva, kako na osobnoj, tako i na globalnoj razini.

Njena putanja totaliteta, koja prelazi preko Arktika, Grenlanda, Islanda te dijelova Španjolske i Portugala, može skrenuti svjetsku pozornost na te regije, potencijalno kroz teme klimatskih promjena ili međunarodnih sporazuma.

Utjecaj pomrčine razvijat će se u fazama, a ključni datumi koji će ponovno aktivirati njezinu energiju bit će 20. kolovoza, 4. listopada i 3. studenog.

Četiri znaka na kozmičkoj prekretnici

Iako će svi osjetiti promjenu u zraku, osobe rođene s osobnim planetima između 15 i 25 stupnjeva fiksnih znakova doživjet će najizravniji i najdublji utjecaj.

Lav

Za lavove, ovo je najvažniji astrološki događaj godine. Pomrčina u vlastitom znaku donosi potpunu reviziju identiteta. To je trenutak kada se stara koža mora presvući kako bi se otkrila autentičnija verzija sebe.

Lavovi će biti suočeni s pitanjima svrhe, osobnog izražaja i smjera u kojem se njihov život kreće. Promjene se mogu manifestirati na fizičkoj razini, kroz novi izgled, ali suštinska transformacija događa se iznutra.

Svemir ih prisiljava da se zapitaju je li slika koju projiciraju u svijet doista odraz onoga tko su postali. Ovo nije vrijeme za male prilagodbe, već za hrabre odluke koje će definirati iduće poglavlje njihovih života.

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Vodenjak

Pomrčina se događa u vodenjakovoj sedmoj kući partnerstva, stavljajući sve važne odnose pod mikroskop. Bilo da se radi o romantičnim, poslovnim ili prijateljskim vezama, na vidjelo izlazi prava priroda tih odnosa.

Veze koje su izgrađene na čvrstim temeljima mogu se produbiti i dosegnuti novu razinu predanosti. S druge strane, one koje su postale teret vjerojatno će doći do prirodnog kraja. Vodenjaci, poznati po svojoj neovisnosti, sada uče lekcije o ravnoteži između slobode i povezanosti.

Moguće je da u njihove živote ulaze sudbinski partneri koji će odigrati ključnu ulogu u njihovom daljnjem putu.

Bik

Za bikove, ova pomrčina aktivira četvrtu kuću doma, obitelji i emocionalnih temelja. Promjene mogu doći u obliku selidbe, renovacije doma ili značajnih preokreta u obiteljskoj dinamici.

Na površinu izlaze duboko ukorijenjeni emocionalni obrasci, često povezani s djetinjstvom i osjećajem sigurnosti. Bikovi, koji se grčevito drže stabilnosti, bit će potaknuti da preispitaju što im "dom" i "sigurnost" doista znače.

Pritisak na dugogodišnje rutine tjera ih na prilagodbe koje bolje odražavaju tko su sada, čak i ako to znači napuštanje nečega što se nekada činilo vječnim.

Škorpion

Karijera i javni imidž škorpiona nalaze se u središtu ove kozmičke oluje. Pomrčina u desetoj kući donosi sudbinske preokrete na profesionalnom planu.

To može biti neočekivana prilika za napredovanje, promjena posla ili čak potpuna promjena karijere koja je više usklađena s njihovom životnom svrhom.

Dugo skrivene tajne ili kompromisi mogli bi izaći na vidjelo, komplicirajući pažljivo izgrađenu sliku, ali u konačnici nudeći iskreniji put naprijed. Autoritet i ugled dolaze na test, a škorpioni su pozvani da preuzmu vodstvo na autentičan način, oslobođeni očekivanja drugih.