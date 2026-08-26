Temperature lete iznad 36 °C, Dorian Ribarić iznio 'lude brojke' pa odgovorio: Kakav će biti Božić?

Ako ste mislili da je ljeto gotovo, krivo ste mislili. Vratite lanene hlače i japanke, opet nam stiže plus 35. Narančasti alarm za cijelu je zemlju za petak izdao DHMZ, kada stižu temperature od preko 30 stupnjeva i tople noći.

Crveni alarm, koji znači vrlo veliku opasnost za zdravlje, za subotu je upaljen za dubrovačko područje. Zanimljivo, u Dubrovniku je toplih noći već 75. zaredom.

Gost u studiju RTL Direkta bio je RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

U petak nas ponovno očekuje pakao, ponovno vrućine.?

Bit će prilično vruće, bliže onom lipanjskom toplinskom valu. Bit će izražen osjećaj sparine i iznimno visoke temperature, iznad 35-36 stupnjeva. Lokalno, posebno na karlovačkom području, moguće jei koji stupanj više. A onda slijedi olakšanje za vikend.

U Dubrovniku je zabilježeno 75 toplih noći?

To su one noći u kojima se temperatura ne spušta ispod 20 °C. Ono što je još luđe od te brojke je činjenica da je 70 posto tih noći bilo iznad 25 °C. To vrlo neugodne tropske noći u kojima se teško naspavati i odmoriti. To su noći koje su došle u nizu, a nerijetko je iza njih slijedio vrlo vruć dan, pa se ljudski organizam ne može propisno prilagoditi.

Što nakon vikenda? Dokad će trajati ljeto?

Meteorološki ono završava krajem osmog mjeseca, ali ljetne prilike će se nastaviti i u rujnu. Očekujemo iznadprosječnu toplinu. Bit će tu malo manje odstupanje nego što smo imali u srpnju ili kolovozu, ali i dalje se nastavlja vrućina.

I nakon ovoga vikenda?

Ovaj vikend samo jedno prolazno osvježenje. Malo lakše će se disati, osobito na kopnu. Subota će na moru još uvijek biti prilično teška, sparna, osobito nakon vrlo tople noći. Taj niz će se i dalje povećavati, a tople noći bit će i na kopnu.

A to je nešto što već najbolje vidimo u klimatologiji. Zagreb je nekad, ne moramo ići daleko u prošlost, 1990-ih imao svega tri ili četiri tople noći godišnje. Sad ih do ovog trenutka imamo 17, a bit će ih još do kraja kolovoza.

Ovi brojevi od 75 do 80 na moru također nisu uobičajene. Zadnjih desetak godina one se stvarno iz ljeta u ljeto ponavljaju i ta je noć zapravo podcijenjena opasnost toplinskog vala.

Je li ovo zadnji toplinski val ili se to ne može baš tako predvidjeti?

Ne može se baš tako jasno predvidjeti, ali ne očekuju se tako izražene visoke temperature u rujnu, iako očekujemo iznadprosječnu toplinu.

Toplinski val u Rijeci je trajao punih 20 dana.

Od 1950. godine najduži toplinski val do sada bio je u Kninu 2003. godine – 17 dana. Sad je u Rijeci trajao 20, u Splitu 19, u Dubrovniku 18, a u Gospiću 17 dana. Zagreb je oborio svoj rekord sa 10 dana toplinskog vala u nizu.

Je li ovo najtoplije ljeto ikad do sada ili to još ne znamo?

To ćemo još pričekati klimatološke analize nakon kolovoza.

Jedan od problema su suše u Francuskoj i sada svjedočimo požarima. Prije toga su bile ekstremne suše. Mnoge zemlje, a vjerojatno i Hrvatska, zbog toga će imati problema s poljoprivredom i raznim proizvodima.

Vrućina i suh zrak povećavaju isparavanje vlage iz poljoprivrednih kultura i tako tlo pati. Ne pomaže ni ekstremna količina kiše.

Imamo ekstremnu sušu, a nakon toga ekstremnu količinu oborina koja padne u vrlo kratkom vremenu. Velika količina vode zapravo samo otječe i ne pomaže tlu da povrati svoj hidrološki balans koji možda u većini zemlje traje još od ožujka.

Kakve sve ovo skupa veze ima s El Niñom?

To je rubno povezano. Moramo reći da je El Niño klimatski fenomen koji se događa u tropskom pojasu Tihog oceana. On izravne posljedice ima u Pacifiku.

Nije stvar u tome da netko dođe, proglasi El Niño i odmah je kod nas toplinski val ili oluja. El Niño ima ograničeno djelovanje na šire područje Europe, a kamoli Hrvatske. To uglavnom osjetimo u blažim zimama, jer taj hladni period u Hrvatskoj više nije toliko hladan kao što je nekad bio.

Američki i kineski znanstvenici kažu da se vremenska prognoza može predvidjeti 129 dana unaprijed, s visokom razinom pouzdanosti 62 dana. Je li stvarno tako?

To je u idealnom svijetu. Atmosfera je kaotičan sustav. Sam način kako se prognozira vrijeme jest taj da u numeričke modele unosimo početne uvjete – ono kako trenutačno atmosfera izgleda.

Imamo ograničene mogućnosti kako to izmjeriti: temperaturu, tlak, vlagu, vjetar. Sve to mjerimo instrumentima koji nisu svugdje dobro raspoređeni i savršeno postavljeni. To se mjeri na neku decimalu, ne mjeri se savršeno.

Koji je onda praktični odgovor?

Ako maknemo te savršene uvjete, svejedno imamo kaotičnost atmosfere do 62 dana, kao što su našli u tom istraživanju. A ako ne možemo savršeno izmjeriti, mislim da nikad nećemo doći do te razine. I dalje ćemo imati prognozu za 5 do 10 dana.

Prvo gubimo točan sat temperature ili kiše, pa gubimo točnu i vjerodostojnu temperaturu, a tek kasnije u dugoročnim prognozama pričamo o kišovitijem ili toplijem razdoblju.

Ako se može predvidjeti 129 dana unaprijed, odgovor na najvažnije hrvatsko pitanje jest: hoće li biti bijeli Božić?

Bit će bijeli Božić, zašto ne? Samo ćemo točnije definirati lokaciju tog bijelog Božića kako se budemo približavali.