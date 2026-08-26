Osnivač Playboya oženio je 60 godina mlađu zečicu koja sada tvrdi: "Bio mi je ispran mozak"

Crystal Hefner ponovno je otvorila jedno od najkontroverznijih poglavlja svog života – gotovo deset godina koje je provela uz Hugha Hefnera, osnivača Playboya, luksuza i života okruženog mladim ženama. Crystal je s njim bila u vezi od svojih ranih dvadesetih, a 2012. godine udala se za njega kada je njoj bilo 26, a njemu čak 86 godina. Razlika od 60 godina tada je privlačila ogromnu pažnju javnosti, no puno zanimljivija od same razlike u godinama danas je njezina potpuno promijenjena verzija priče o životu iza zidova slavne Playboyjeve vile.

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U najnovijem razgovoru za podcast No One Asked Her, Crystal je rekla da danas vjeruje kako joj je tijekom života s Hefnerom "apsolutno bio ispran mozak". Objasnila je da u to vrijeme nije imala nikoga tko bi joj potvrdio da ono što osjeća nije normalno. Upravo suprotno, cijeli je svijet Hefnera promatrao kao velikog, uspješnog i karizmatičnog čovjeka, zbog čega je Crystal počela sumnjati u vlastiti osjećaj stvarnosti. "Ako ga svi vide kao nevjerojatnog čovjeka većeg od života, onda valjda nešto nije u redu sa mnom", opisala je način na koji je tada razmišljala.

Danas tvrdi da je njezin svijet u vili postajao sve manji. Jedan od detalja koji je posebno ostao urezan u njezino sjećanje jest činjenica da gotovo nikada nije izlazila iz kuće nakon što bi pala noć. U najnovijem intervjuu ispričala je da nakon što je napustila vilu čak nije znala kako uključiti prednja svjetla na automobilu jer je u vrijeme dok je živjela s Hefnerom uvijek bila kod kuće prije mraka. U vili su, prema njezinu opisu, postojale stroge rutine, uključujući redovite filmske večeri u šest sati, a Crystal tvrdi da joj je takav način života otežavao stvaranje prijateljstava i života izvan Hefnerova kruga. "Nisam baš mogla imati mnogo prijatelja izvan djevojaka s kojima je on spavao", rekla je.