Hrvati se oprostili od dive: 'Dolly je bila prije Madonne i Taylor Swift'

Svijet je zbilja bio bolje mjesto dok je ona bila njegov dio. Sada kada je otišla vidi se da su se oko toga slagali baš svi. Kako i ne bi, sa stavom kakvog je imala o svemu što je u životu radila.

"Neće mi smetati ako će me znati kao 'gospođu s knjigama', ali želim da me znaju i po mojoj glazbi, da sam ostavila svijetu nešto veliko čega nije bilo prije nego što sam se pojavila...

Mislim da bi mama i tata bili jako ponosni na mene. Uvijek mislim da me gledaju odozgo i govore 'samo naprijed, curo, znali smo da ti to možeš, volimo te!'", rekla je u jednom intervjuu 2019. godine.

Rođena u trošnoj kolibi u planinama Tennesseeja, kao četvrto od dvanaestero djece iz krajnje siromašne obitelji, Dolly Parton uspjela je postati ne samo najveća country pjevačica ikad, nego i američka ikona, globalna zvijezda i velika humanitarka.

'Bila je brend, ikona i diva'

"Za svog života zaista je bila brand, ikona i diva, ali u onom najpozitivnijem smislu, jer nikada se nije pravila važna. Uvijek je željela ostati jednostavna, skromna, duhovita djevojka sa sela, a bila je nevjerojatno uspješna, i mogla je postati arogantna, uobražena i umišljena, ali nikad to nije postala", ističe Aleksandar Dragaš, glazbeni kritičar Jutarnjeg lista.

Zamislite samo ovo - klasik "I will always love you" kojeg je kasnije još slavnijim učinila Whitney Houston napisala je istog popodneva kada i "Jolene", možda i najpoznatiju pjesmu o otimanju ljubavi. A obje su samo poznatije u katalogu od tri tisuće autorskih pjesama, 49 snimljenih i preko sto milijuna prodanih albuma i 11 osvojenih Grammyja. A tu je i filmska karijera, obilježena, naravno, muzikom. Pjesma "9 to 5" iz istoimenog filma, svojevrsna je himna radnih žena, o nejednakosti na poslu s kojom se i danas suočavaju. "Nadam se da mogu učiniti nešto dobro i dati još malo moći ovim dobrim ženama", rekla je na premijeri mjuzikla snimljenog prema filmu.

Jer, iako na prvi pogled sitna, prsata, umjetna plavuša, Dolly Parton može se smatrati i ikonom feminizma. Kad je, recimo, glatko odbila Elvisu Presleyju prepustiti prava na "I will always love you". "Mislim da je Dolly Parton napravila više za feminizam nego mnoge druge feministice, baš time što se izborila za svoja prava u jednoj okrutnoj industriji. Čak bih rekao da onaj biznis model i brendiranje sebe kojeg su postavile Madonna i Taylor Swift, da je to prva napravila Dolly Parton", naglašava Aleksandar Dragaš.

Iako iz religiozne, konzervativne sredine, s vremenom je postala i glasna zagovornica prava LGBT osoba. "Mi smo ono što jesmo. Ako si gay, onda si gay. Ako si heteroseksualac, onda si heteroseksualac. I trebalo bi ti biti dopušteno da budeš ono što jesi i tko jesi", izjavila je svojedobno kod Larryja Kinga.

Tu je onda i filantropija. Osim što je pomogla ubrzati istraživanje koje je dovelo do cjepiva protiv COVID-a, inspirirana ocem koji nikad nije naučio čitati, pokrenula je projekt Knjižnica mašte. To je najveći program darivanja knjiga ikad, u kojem je do danas djeci diljem svijeta podijeljeno njih više od 300 milijuna. "Sva bi djeca trebala odrastati u domu ispunjenom knjigama. Prvi korak je uvijek najteži, ali nikad nećete znati ako ne pokušate", bila je njezina poruka djeci.

Zračila je dobrotom, a za njom tuguju svi

Bila je osoba, kako mnogi danas svjedoče, koja je zračila dobrotom, zvijezda koja je, vidjelo se u podcastu kod Reese Witherspoon, inspirirala druge zvijezde. "Samo pokušaj izvući najviše iz svakog trenutka, a ako ne uspiješ, samo ustani i pokušaj ponovno", rekla je u razgovoru, na što je Reese, sa suzama u očima rekla "toliko si me inspirirala, i dalje me inspiriraš, uvijek sam željela biti više kao ti", da bi joj Dolly odgovorila u svom stilu - 'nemoj biti kao ja, budi kao ti'!

A inspirirala je i hrvatske glazbene dive. "Sjećanje na Dolly Parton datira još od onda kad su ona i Kenny Rogers snimili onaj svjetski duet, a i kasnije sam je često prepoznavala jer je imala specifičan glas", rekla je za Direkt Zorica Kondža, dok je Zdenka Kovačiček rekla kako je "bila jedna od rijetkih umjetnica koja je bila autentična sto posto. Ona nije morala izmišljati priče ili se prilagođavati, da bi uspjela kod publike ili u toj glazbenoj industriji".

I zato za njom tuguju svi, jedina je koja premošćuje političke podjele ili takozvane kulturne ratove. Na Bijeloj kući zastava će tjedan dana biti na pola koplja. Zbog nje je sinoć u 9 i 25, nine-two-five, Empire State Building sjao ružičasto. Zbog nje se ista pjesma izvodila i pred Buckinghamskom palačom. Zbog njezine smrti roker Jack White sinoć je izveo svoju verziju Jolene.

Njezina verzija ostaje nam zauvijek, kao i sve ostale. A na stoti rođendan, 2046. objavit će i novu pjesmu. Dolly forever.