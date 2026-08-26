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'VELIKA OPASNOST' /

DHMZ izdao crveni alarm za dio Hrvatske: 'Temperature će premašivati kritične pragove'

DHMZ izdao crveni alarm za dio Hrvatske: 'Temperature će premašivati kritične pragove'
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima te se preporučuje pratiti ih na njihovoj mrežnoj stranici

26.8.2026.
12:23
Tesa Katalinić
Ivo Cagalj/PIXSELL
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DHMZ je izdao crveno upozorenje na toplinski val za dubrovačku regiju za subotu, 29. kolovoza. Za to područje proglašena je najviša razina opasnosti po zdravlje uslijed iznimno visokih temperatura koje će prelaziti kritične pragove.

Riječ o jednom danu s temperaturnim uvjetima koji u regiji Dubrovnik predstavljaju vrlo veliku opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje uslijed kombiniranog učinka trajanja vrućine i visoke temperature za koju se očekuje da će premašivati kritične pragove.

Naime, u petak i subotu preko Hrvatske će se premještati visinski termobarički greben, uz prolazno pritjecanje izuzetno toplog zraka s jugozapada.

Dežurni prognostičari DHMZ-a po potrebi osvježavaju podatke o upozorenjima te se preporučuje pratiti ih na mrežnoj stranici DHMZ-a.

DHMZ izdao crveni alarm za dio Hrvatske: 'Temperature će premašivati kritične pragove'
Foto: DHMZ

'Treba pratiti preporuke'

Prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić upozorio je da Dubrovačku regiju očekuje velika opasnost zbog visokih temperatura.

"Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka", rekao je Kozarić.

Dodaje da će u ostalim regijama opasnost u petak biti velika, a u subotu je nema ili će biti umjerena.

"U svakom slučaju treba pratiti mrežne stranice DHMZ-a na kojima se redovito osvježavaju upozorenja i tablica toplinskog vala. Treba pratiti i preporuke za zaštitu od vrućine i općenito upozorenja u prognoze", poručio je Kozarić.

DhmzCrveno UpozorenjeVisoke TemperatureToplinski Val
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