Flicka upitali o Livakoviću: Evo kako je njemački trener odgovorio

Iako još nije službeno potvrđeno, prema svemu sudeći Dominik Livaković novi je igrač Barcelone. Takve informacije dolaze iz Španjolske, a tamošnji mediji pitali su trenera Hansija Flicka o novom pojačanju.

"Razgovarali smo o toj situaciji. Po meni je dobro da imamo iskusne vratare na raspolaganju za iduće godine, ali vidjet ćemo što će se dogoditi na tržištu. Imamo vremena donijeti odluku", rekao je tajnoviti Flick na konferenciji uoči utakmice s Athleticom.

Iako sam trener Barcelone nije htio potvrditi tu informaciju, španjolski mediji već pišu kako je transfer riješen i da Livaković postaje Barcelonin igrač s ugovorom do 2030. godine. Barcelona bi Fenerbahçeu za usluge hrvatske reprezentativne jedinice trebala platiti četiri milijuna eura, od čega dva milijuna fiksno i dva kroz dodatne bonuse, a još se ne zna hoće li Livaković ostati u klubu ili otići na jednogodišnju posudbu.