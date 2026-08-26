Dok mnogi snimatelji vjenčanja naplaćuju papreno, ona jeftinom kamerom za siću radi čuda
Amerikanka Anne Marie Carroll (29) iz Denvera željela je snimku vlastitog vjenčanja, ali nije imala novca za profesionalnog snimatelja. Ona i zaručnik Bryan zato su odlučili angažirati prijatelja studenta, a upravo joj je ta situacija dala ideju za posao. U svibnju 2025. osnovala je Wedding Weekender, tvrtku koja parovima iznajmljuje kamere za snimanje njihovih vjenčanja. Ideja se pokazala punim pogotkom jer su njezini prvi videi na TikToku i Instagramu postali viralni.
Tvrtka je u samo mjesec dana ostvarila prihod od 70.000 dolara, a nakon godinu dana promet je dosegnuo čak dva milijuna dolara. Danas uslugu u jeku sezone naručuje i do 100 parova tjedno. Za 729 dolara mladenci dobivaju kameru, dodatnu opremu, sortirane snimke i petominutni video.
Wedding Weekender u međuvremenu se proširio i na Kanadu, Australiju i Veliku Britaniju. Anne Marie je prije poduzetništva radila u oglašavanju, no nakon samo dva mjeseca dala je otkaz kako bi se posvetila vlastitoj tvrtki. „Moj savjet? Jednostavno krenite“, poručuje poduzetnica koja je sve započela s jednom kamerom.