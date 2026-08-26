Vrućine utječu na ovu kožnu bolest: Dermatolozi objasnili zašto se simptomi pogoršavaju

Iako suhu i nadraženu kožu najčešće povezujemo s hladnim zimskim mjesecima, ljeto donosi vlastiti set izazova za osobe koje se bore s ekcemom, poznatim i kao atopijski dermatitis.

Visoke temperature, pojačano znojenje i izlaganje suncu stvaraju gotovo savršenu oluju koja može potaknuti neugodne simptome i pretvoriti najljepše godišnje doba u razdoblje neprestanog svrbeža i nelagode. No, uz pravilno razumijevanje uzroka i primjenu ciljanih strategija, moguće je držati stanje pod kontrolom, piše New York Post.

Foto: Freepik

Zašto je ljeto neprijatelj osjetljive kože?

Glavni krivac za pogoršanje ekcema tijekom ljeta je znojenje. Iako je riječ o prirodnom mehanizmu hlađenja tijela, sam sastav znoja može biti problematičan. Naime, znoj sadrži soli i druge kemikalije, poput natrija i klorida, koje mogu iritirati osjetljivu kožu i narušiti njezinu već oslabljenu barijeru.

Kada se znoj nakuplja, osobito u pregibima laktova i koljena ili ispod uske odjeće, izaziva peckanje i intenzivan svrbež. Češanje, kao prirodna reakcija, dodatno oštećuje kožu, otvarajući put upalama i pogoršanju simptoma, stvarajući tako začarani krug.

Osim znoja, visoke temperature dovode i do dehidracije kože. Tijelo gubi vodu, a stanice kože postaju isušene, što dodatno iscrpljuje zaštitni sloj lipida. Suha koža je osjetljivija na vanjske iritanse, što je ključna karakteristika ekcema. Iako umjereno izlaganje suncu, zbog protuupalnog djelovanja UVB zraka, nekim osobama može donijeti olakšanje, prekomjerno sunčanje ima suprotan učinak.

Snažno UV zračenje dodatno isušuje i oštećuje kožnu barijeru. Naposljetku, tu su i brojni ljetni iritansi: klor iz bazena, sol iz mora, pijesak, trava, ali i kemikalije iz repelenata protiv komaraca te mirisi iz kozmetičkih proizvoda, koji na osjetljivoj koži mogu izazvati burnu reakciju.

Foto: Profimedia

Preventiva je ključna

Srećom, pravilnom njegom i prilagodbom životnih navika moguće je značajno ublažiti simptome i spriječiti njihovo razbuktavanje. Dermatolozi ističu da je tijekom ljetnih mjeseci ponekad manje zapravo više.

Hidratacija i pravilna higijena

Održavanje vlažnosti kože apsolutni je prioritet. Preporučuje se svakodnevno, i to nekoliko puta dnevno, nanositi lagane, ali bogate hidratantne kreme, takozvane emolijense. Dr. Sapna Palep, certificirana dermatologinja i suosnivačica Journelle Skin, naglašava važnost pravilne higijene: "Preporučuje se kratko tuširanje mlakom vodom, u trajanju od pet do deset minuta jer vruća voda može dodatno isušiti kožu."

Savjetuje korištenje blagih sindeta ili sredstava za čišćenje bez sapuna i mirisa s fiziološkim pH. Nakon tuširanja, ključno je kožu nježno osušiti tapkanjem mekim ručnikom, izbjegavajući grubo trljanje. Odmah potom, dok je koža još blago vlažna, treba nanijeti hidratantnu kremu kako bi se "zaključala" vlaga. Dr. Palep preporučuje proizvode sa sastojcima poput ceramida, shea maslaca i hijaluronske kiseline koji jačaju kožnu barijeru.

Pametan odabir odjeće i zaštita od sunca

Odjeća koju nosite igra veliku ulogu. Birajte široke i prozračne komade od prirodnih materijala poput pamuka, lana ili svile. Ovi materijali dopuštaju koži da diše i pomažu u isparavanju znoja. S druge strane, sintetičke materijale poput poliestera, ali i vunu, treba izbjegavati jer zadržavaju toplinu i vlagu.

Kada je riječ o zaštiti od sunca, Dr. Elizabeth K. Hale, certificirana dermatologinja i glavna medicinska savjetnica u tvrtki Vacation, ističe: "Za osjetljivu kožu sklonu ekcemu najbolji izbor krema za sunčanje s mineralnim filterima, poput cinkovog oksida ili titanijevog dioksida jer rjeđe izazivaju iritacije." Osim nanošenja kreme, Dr. Hale naglašava važnost cjelovitog pristupa koji uključuje traženje hlada, nošenje zaštitne odjeće i izbjegavanje izravnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana, između 10 i 16 sati.

Upravljanje okidačima iz okoline

Jedna od najkorisnijih navika jest spriječiti da znoj dugo ostane na koži. Nakon vježbanja ili boravka na vrućini, isperite se kratkim, mlakim tušem. Boravak u klimatiziranim prostorima može pružiti značajno olakšanje.

Također, dermatolozi poput Dr. Palep savjetuju izbjegavanje proizvoda koji sadrže parfeme, boje i druge potencijalne iritanse, što uključuje i deterdžente za rublje i omekšivače. Nakon kupanja u moru ili bazenu, kožu odmah isperite čistom vodom kako biste uklonili ostatke soli i klora.

Foto: Freepik

Uloga stresa i prehrane

Ne treba zanemariti ni unutarnje faktore. Emocionalni stres dokazano pogoršava upalna stanja kože, pa tako i ekcem. Tehnike opuštanja poput dubokog disanja, joge ili lagane šetnje u prirodi mogu pomoći u smirivanju živčanog sustava, a time i kože.

Iako prehrana ne uzrokuje izravno ekcem, može utjecati na intenzitet simptoma. Stručnjaci savjetuju ograničavanje unosa prerađene i slatke hrane koja potiče upalne procese u tijelu.

POGLEDAJTE GALERIJU