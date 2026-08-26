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NIKAD GA NE VIĐAMO /

Sanja Vejnović pokazala sina koji živi daleko od Hrvatske, pratitelji pišu: 'Pravi zgodni sinek'

Sanja Vejnović pokazala sina koji živi daleko od Hrvatske, pratitelji pišu: 'Pravi zgodni sinek'
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Foto: RTL

Glumica svoj obiteljski život uglavnom drži podalje od očiju javnosti pa tako ni njezinu djecu, koju je dobila s bivšim suprugom Goranom Mećavom, nemamo priliku često vidjeti

26.8.2026.
14:03
Hot.hr
RTL
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Proslavljena hrvatska glumica Sanja Vejnović (65), koju su RTL-ovi gledatelji posljednjih godinu dana gledali u ulozi Mirjane Vukas u seriji 'Divlje pčele', podijelila je na svom Instagram profilu dirljiv trenutak sa svojim sinom Andrejem, pružajući pratiteljima rijedak uvid u svoj privatni život. Fotografija, snimljena u Londonu, prikazuje nasmijanu majku i sina u opuštenom druženju, a glumica je uz nju napisala samo jednu, ali moćnu riječ: "Sinek", popraćenu emotikonom srca.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Sanjic (@sanjavejnovic)

Sanja Vejnović, čija karijera traje desetljećima, svoj obiteljski život uglavnom drži podalje od očiju javnosti pa tako ni njezinu djecu, koju je dobila s bivšim suprugom Goranom Mećavom, nemamo priliku često vidjeti. Dok se njezina kći Marta Eva povremeno pojavljuje s majkom na društvenim događanjima, njezin sin Andrej odabrao je život daleko od medijske pozornosti. Već neko vrijeme živi i radi u Londonu, zbog čega su zajednički trenuci poput ovoga za glumicu posebno dragocjeni.

Upravo zato je ova objava izazvala veliku pažnju njezinih pratitelja. Na fotografiji, snimljenoj u ugodnom ambijentu jednog londonskog restorana, Sanja i Andrej sjede jedno pokraj drugog, a glumičin široki osmijeh jasno pokazuje koliko uživa u vremenu provedenom sa sinom. Njezina jednostavna, ali emotivna posveta u opisu savršeno oslikava majčinsku ljubav i ponos.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Sanjic (@sanjavejnovic)

Objava je brzo prikupila brojne pozitivne reakcije. Uz mnoštvo srca, nizali su se i komentari puni topline i lijepih želja, poput "Pravi zgodni sinek" i "Živi i zdravi bili". Pratitelji su pohvalili izgled majke i sina te istaknuli kako je lijepo vidjeti ih zajedno.

Sanja VejnovićGlumica
komentara
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