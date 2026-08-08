Korčula joj donijela mir, a Italija oduševila: 'Potpuna neopterećenost naljepši je dio odmora'

Nakon što je gotovo godinu dana živjela u ritmu snimanja RTL-ove hit serije Divlje pčele, glumica Sanja Vejnović koja maestralno utjelovljuje lik Mirjane Vukas ljeto je zamijenila za potpuni mir. Najprije je otišla na Korčulu gdje je zaboravila na televiziju, vijesti i društvene mreže, a potom je obišla čak dvanaest gradova talijanske Puglie.

Glumica nam je u razgovoru otkrila kako izgleda njezin idealan godišnji odmor, bez čega ne može zamisliti ljeto, zašto joj je Jadran i dalje nenadmašan te s kakvim se osjećajima vraća na set druge sezone serije koja je osvojila gledatelje.

Nakon napornih snimanja prve sezone Divljih pčela, a bio je, mora se priznati, baš udarnički tempo - koliko vam je zapravo trebao ovaj ljetni predah? Jeste li jedva dočekali odmor?

Nakon deset mjeseci intenzivnog snimanja dođe do pravog zamora materijala i fizičkog i mentalnog. Tempo je bio zaista zahtjevan, pa sam jedva dočekala kraj snimanja kako bih se mogla potpuno posvetiti odmoru, naspavati se i “napuniti baterije“. Takvi su predasi prijeko potrebni kako biste se vratili poslu s novom energijom.

Foto: Instragram/Sanja Vejnović

Najprije ste bili na jugu Hrvatske, a potom otputovali u Italiju. Evo, srpanj je iza nas. Gdje ste sve bili, što ste obišli i što vas je najviše oduševilo?

Tri tjedna proveli smo kod naše drage prijateljice Ane i njezine familije u Blatu na Korčuli. Korčula je prekrasna, Blato ima neku posebnu čar, a ljudi, tirkizno more i opuštena atmosfera učinili su taj boravak nezaboravnim. Najljepše mi je bilo to što sam se gotovo potpuno isključila iz svakodnevice – nisam gledala televiziju ni vijesti, nisam koristila računalo, a ni društvene mreže nisu mi bile važne. Samo more, druženje, puno plivanja, spavanja i odlična hrana.

Foto: Instragram/Sanja Vejnović

Nakon toga moj suprug, Ana, naša dalmatinerka Tihana i ja otputovali smo na desetodnevno putovanje po Pugliji. Obišli smo čak dvanaest gradova – Bari, Putignano, Alberobello, Locorotondo, Ostuni, Polignano a Mare, Monopoli, Grottaglie, Taranto, Lecce, Martina Franca i Materu. Svaki od njih ima svoju posebnu priču i karakter.

Foto: Instragram/Sanja Vejnović

Oduševili su me bijeli gradići, uske kamene uličice, živopisni trgovi puni života, prekrasna arhitektura i činjenica da se u svakom mjestu osjeća autentičan duh juga Italije. Alberobello sa svojim trullima izgleda kao iz bajke, Ostuni s razlogom zovu Bijelim gradom, a Polignano a Mare ostavlja bez daha svojim liticama i pogledom na more. Uz sve to, uživali smo u izvrsnoj hrani, gostoljubivosti domaćina i onom opuštenom talijanskom načinu života zbog kojeg vam se nigdje ne žuri. Bilo je to jedno od onih putovanja nakon kojih se kući vraćate s osjećajem da ste doživjeli puno više od običnog razgledavanja.

Foto: Instragram/Sanja Vejnović

Jeste li inače na odmoru osoba koja voli istraživati nova mjesta ili vam je draže pronaći mirnu plažu i potpuno se isključiti iz svakodnevice?

Volim i jedno i drugo, zato uvijek nastojim kombinirati aktivno putovanje s mirnim odmorom. Obožavam istraživati nova mjesta, njihove ulice, kulturu i gastronomiju, ali jednako tako volim dane kada mi je jedini plan pronaći lijepu plažu i uživati u moru. A našem Jadranu, po mom mišljenju, zaista nema premca.

Kakvi su vam ljetni rituali? Postoji li nešto bez čega ne možete zamisliti godišnji odmor?

Na odmoru se odmaram od svega. Ne šminkam se, ne koristim fen za kosu i potpuno se prepustim prirodnom ritmu dana. Jedini ritual kojeg se uvijek držim jest plivanje dva puta dnevno. Sve ostalo nastaje spontano i upravo mi je ta neopterećenost najljepši dio godišnjeg odmora.

Foto: Instragram/Sanja Vejnović

Objavili ste nekoliko fotografija iz Italije koje su oduševile pratitelje. Imate li neko mjesto kojem se uvijek rado vraćate ili svake godine birate novu destinaciju?

Imam nekoliko mjesta kojima se uvijek rado vraćam, a Korčula je svakako jedno od njih. Već nekoliko godina njegujemo i jednu lijepu tradiciju – krajem kolovoza moje prijateljice i ja odlazimo na desetak dana u London. To je naše vrijeme za uživanje u odličnim kazališnim predstavama, izložbama, muzejima i otkrivanju novih restorana i zanimljivih gastronomskih mjesta.

Foto: Instragram/Sanja Vejnović

Uspijevate li se tijekom odmora potpuno odmaknuti od posla ili vam misli već polako bježe prema novim epizodama i povratku na set?

Uspijevam se potpuno odmaknuti od posla i mislim da je to jako važno. Kad se zaista odmorim i mentalno isključim, na posao se vraćam motiviranija, svježija i kreativnija.

Foto: Instragram/Sanja Vejnović

Snimanje novih epizoda Divljih pčela počinje početkom rujna. Veselite li se ponovnom okupljanju ekipe nakon ljetne pauze?

Sada se već iskreno veselim povratku na set, a posebno ponovnom okupljanju cijelog glumačkog ansambla. Na Korčuli smo se nekoliko dana družili sa mojim serijskim suprugom i dragim kolegom Alanom Blaževićem i njegovom prekrasnom suprugom Elicom. Druženje je bilo potpuno opušteno, ispunjeno smijehom, razgovorima i onim lijepim trenucima koji ostanu u sjećanju.

Prva sezona osvojila je gledatelje. Osjećate li zbog toga dodatnu odgovornost ili vam je to prije svega motivacija za nastavak?

Rekla bih da je podjednako i jedno i drugo. Naravno da postoji određena odgovornost kada publika tako lijepo prihvati projekt, ali upravo je to i velika motivacija da u nastavku damo još više od sebe.

Foto: Instragram/Sanja Vejnović

Možete li nam otkriti što gledatelji mogu očekivati od vaše junakinje u drugoj sezoni, barem nešto?

Ni ja još uvijek ne znam sve što moju Mirjanu čeka jer još nisam pročitala nove epizode. Ono što mogu otkriti jest da će u drugoj sezoni biti veći vremenski skok, nakon kojeg će se mnogo toga promijeniti u životima likova. Mislim da gledatelje očekuje dosta iznenađenja.

Kad se osvrnete na ovih mjesec dana odmora, što ćete najviše pamtiti – more, Italiju, vrijeme provedeno s dragim ljudima ili možda samo činjenicu da ste napokon uspjeli usporiti?

Sve zajedno. More, putovanja, nova mjesta, prekrasni ljudi, druženja, smijeh i osjećaj da napokon nigdje ne morate žuriti. Upravo to usporavanje i vrijeme provedeno s ljudima koje volim najviše me ispuni i podsjeti koliko je važno s vremena na vrijeme jednostavno stati.