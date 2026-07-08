Brač, Makarska, pašteta i paradajz, a tko radi roštilj? Amar Bukvić otkrio kako provodi ljeta

Snimanje druge sezone RTL-ove hit serije 'Divlje pčele' za sada je završeno, a glumačka ekipa napokon je dočekala kratki predah nakon mjeseci intenzivnog rada pred kamerama. No, odmor neće dugo potrajati - već na jesen ponovno kreću nova snimanja i nastavak jedne od najgledanijih domaćih serija.

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U međuvremenu, glumci koriste priliku za bijeg od seta i povratak privatnim obavezama i obitelji. Kako izgleda ljeto kada se reflektori ugase, a kalendar snimanja nakratko isprazni, otkrio nam je glumac Amar Bukvić (45), kojeg gledatelji u 'Divljim pčelama' prate u ulozi Tome Domazeta.

'Prvi pravi odmor nakon intenzivnog razdoblja'

Bukvić priznaje kako mu odmor nakon zahtjevnih snimanja itekako znači.

"Uvijek dobro dođe, pogotovo nakon zaista intenzivnog snimanja. Ta snimanja su specifična u usporedbi s drugim projektima, a uz kazalište i ostale obaveze bilo je stvarno naporno. Veselim se odmoru. Trenutačno sam na pauzi – djeca su s mojim roditeljima na moru, a supruga i ja smo sami u Zagrebu, pa je to neki početak opuštanja“, kaže glumac.

Foto: Instagram

Ljeto će, kako otkriva, tradicionalno provesti između nekoliko lokacija. Obiteljski ritam uključuje Makarsku, rodni kraj njegove supruge Alme, kao i Brač, gdje Bukvić u Milni ima i obiteljsku kuću.

Najljepši hrvatski otok

Glumac ne skriva povezanost s jugom Hrvatske, gdje provodi veliki dio ljeta.

" A Volim reći da sam domoljub, jer već 20 godina s predstavom 'Kako misliš mene nema' putujem po cijeloj Hrvatskoj. Stvarno sam je obišao uzduž i poprijeko, puno puta“, kaže kroz smijeh.

Foto: Instagram

Posebnu emociju ipak ima prema Braču.

"Po meni je Brač najljepši hrvatski otok“, ističe.

Pustinja Blaca i obiteljske avanture

Na pitanje o Pustinji Blaca - poznatoj kulturnoj lokaciji na Braču priznaje da ju je posjetio više puta, ali sada bi to iskustvo želio podijeliti i s djecom.

"Sada razmišljam da su klinci dovoljno veliki da ih povedem. Imaju 8 i 11 godina i avanturističkog su duha, pa bi to moglo biti lijepo zajedničko iskustvo ako se pogodi dan bez velike vrućine“, kaže Bukvić.

Foto: Instagram

Iako je sezona snimanja završila, glumac ne miruje u potpunosti. Ostatak ljeta ipak je djelomično radni.

"Imam još predstave na ljetnim noćima Teatra Exit, igram 'Kako misliš mene nema' i 'Pluća' na krovnoj terasi parka Ribnjak. Ima i nekoliko gostovanja, ali to je uglavnom to“, objašnjava.

No, ljeto ne provodi samo uz more i kazalište - obitelj često putuje i u planine.

"Išli smo na Bled, bili smo u slovenskim Alpama i obilazili to već godinama. Krajem osmog mjeseca opet planiramo neko putovanje, još negdje s djecom“, otkriva.

Aktivni odmor ili ležaljka?

Za razliku od ranijih godina, kada je odmor bio dinamičniji, danas sve više cijeni sporiji ritam.

"Što sam stariji, sve više biram ono drugo - knjiga, čitanje i mir. To me zaista odmara. Djeca su već velika pa se mogu sama zabavljati“, priznaje.

Ljeto za obitelj Bukvić nije potpuno bez društva i aktivnosti. Tradicionalno se okupljaju s prijateljima u Makarskoj i odlaze na izlete brodom po otocima.

Foto: Instagram

"Imamo ekipu. Supruga Alma i njezine tri prijateljice iz Makarske te nas četvorica makarskih zetova. Družimo se i svako ljeto barem dvaput idemo gliserom po otocima. To nam je već tradicija“, otkriva.

A kada se govori o ljetnim sitnicama koje bude nostalgiju, odgovor je jednostavan.

„Lubenica, pašteta na plaži, domaći pomidori... to me vraća u djetinjstvo“, kaže uz osmijeh.

Posebno se sjeća i jednog gostovanja iz Metkovića, kada su ga domaći okusi potpuno osvojili.

"Donijeli su pomidore prije janjetine i mi smo rekli da nam janjetina ne treba. Ti pomidori su bili nešto posebno. Pravi domaći, preukusni“, prisjeća se.

Ljetni roštilji? Nije on taj majstor

Za kraj otkriva i tko je zadužen za roštilj u ljetnim druženjima.

"Za to je zadužen Almin tata. On je pravi majstor za roštilj, a uz to iznajmljuje apartmane pa i gostima često pripremi hranu. A ja se to i bojim radit ljeti, ne pada mi napamet, i to zbog ovih požara i svega. Bolje da radi to netko tko zna, tko je baš iskusan.“, zaključuje kroz smijeh omiljeni 'Toma Domazet'.