Jedan zaspao kao top, drugi navio budilicu: Poznati glumci otkrili kako su pratili Vatrene

Utakmice hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu ovih dana od navijača traže ozbiljnu organizaciju. Kad susret počinje u jedan sat iza ponoći po hrvatskom vremenu, mnogi se nađu pred istom dilemom - ostati budan ili ipak poslušati umor.

Upravo su to proživjeli i glumci popularne serije 'Divlje pčele', Matija Kačan i Alan Blažević. Dok je jedan potpuno kapitulirao pred snom, drugi je usred noći navio budilicu, pogledao utakmicu i i nakon svega nekoliko sati odmora otišao ravno na posao.

Nakon pobjede Hrvatske protiv Paname (1:0), dvojica glumaca podijelila su svoje navijačke dojmove.

'Sve sam isplanirao, a onda sam zaspao kao top'

Matija Kačan, kojeg gledatelji poznaju kao Veljka iz RTL-ove hit serije, bez zadrške priznaje da je ovaj put izgubio bitku s umorom.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"Da kažem istinu ili da lažem? Priznajem, zaspao sam. Rano sam se ustao jučer, radio cijeli dan i onda sam već u 11 zaspao i digao se danas u 8 sati ujutro. Htio sam gledati, sve isplanirao, ali eto, u 11 sati pao mi je život i nisam mogao, zaspao sam kao top, bez normabela“, našalio se glumac.

Čim se probudio, odmah je provjerio rezultat, a unatoč kritikama koje posljednjih dana prate Vatrene, ostaje optimističan.

"Kritike su prejake prema našim Vatrenima jer ne treba toliko kritizirati. Opet će oni biti na visokom mjestu. Pusti ti to, dobri su oni svi.“

Od hrvatske reprezentacije puno očekuje.

"Mislim da do četvrtfinala prolazimo. Daleko će dogurati.“

Jednu stvar a nikada ne može gledati

Kačan priznaje da ima i svoj navijački ritual.

"Nikad ne gledam penale. To jednostavno ne mogu. Nemam živaca gledati. Produžeci me već jako nerviraju, ali penale baš ne gledam. Samo okrenem glavu i slušam jesu li dali ili ne. To mi baš kida živce.“

Otkrio je i tko su mu trenutačno najdraži Vatreni.

"Baturina, Modrić, Gvardiol.“

A sljedeću utakmicu, kaže, sigurno neće propustiti.

"Kad god da bila, više si neću dozvoliti da išta propustim.“ zaključuje.

Alan Blažević zbog Hrvatske je spavao samo nekoliko sati

Za razliku od kolege, Alan Blažević koji u seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje Antu Vukasa nije imao dilemu. Iako ga je već u šest ujutro čekalo snimanje nove sezone serije, utakmicu nije želio propustiti.

Foto: RTL

"Gledao sam, treba gledati kad reprezentacija igra. Budilicu sam navio i probudio se. Zaspao sam oko 23 sata, odspavao dvije ure i digao se.. Onda sam legao oko 3 ujutro i nakon dva sata se morao dizati jer sam jutros od 6 krenuo raditi. Ma ne bih mogao spavati inače, stalno bih mislio što je bilo. Odmah rekao cijeloj ekipi i produkciji da će danas biti kako bude", kroz smijeg nam govori Blažević.

Utakmicu je gledao sam.

"Ma kakvo društvo, tko će vam doći u 1 ujutro? Sam samcat doma bio ispred televizije.“

'Ne volim negativnost koja se širi oko reprezentacije'

Blažević smatra da javnost ponekad previše podcjenjuje protivnike s kojima Hrvatska igra.

Foto: RTL

"S rezultatom u utakmici protiv Paname sam zadovoljan. Igru će svatko moći prokomentirati, ali nitko nije na Svjetskom prvenstvu bez razloga. Panama je jako kompaktna ekipa, igra disciplinirano i fizički je spremna. Protiv takvih reprezentacija nije lako stvarati prilike.“

Posebno ga je razveselio ulazak Ante Budimira.

"Bio sam jako zadovoljan kad su ga uveli jer ovakav stil igre njemu odgovara.“

No, najviše ga smeta negativna atmosfera koja se, kaže, često nepotrebno stvara oko reprezentacije.

"Ne volim tu negativnost koja se širi. Mi smo vrhunska ekipa. Imamo i mlade igrače koji su pravo osvježenje. Mislim da Baturina igra fantastično, a Pašalić donosi jednu novu dimenziju našoj igri. Daje svježinu i prodornost“

Dodaje da je još prerano donositi velike zaključke.

"Moramo se prilagoditi sustavima igre drugih reprezentacija i uvjetima u kojima se igra. Idemo utakmicu po utakmicu.“

Kad igra Hrvatska, san pada u drugi plan

A na pitanje kako je izdržao jutarnje snimanje nakon svega nekoliko sati sna, dao je odgovor s kojim će se poistovjetiti brojni navijači.

"Ali zamislite koliko bi bilo teže da smo izgubili? Ajme majko.“

Jer tijekom Svjetskog prvenstva, čini se, cijela Hrvatska prolazi isti test - pronaći način da ne propusti Vatrene kad god da igrali.