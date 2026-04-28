Matija Kačan otkrio što se događa kad se kamere ugase: 'Popili bismo kavu, bacili neku foru'

Glumca Matiju Kačana publika već dobro poznaje po ulogama u popularnim serijama kao što su "Divlje pčele" i "Sjene prošlosti", no ovoga puta okušao se u nešto drugačijoj ulozi.

Kao voditelj novog RTL-ovog zabavnog kviza "Tko bi rekao?", zakoračio je u svijet televizijskog vođenja. Iako mu iskustvo iz glume daje sigurnost i opuštenost, za Net.hr priznaje da je riječ o sasvim drukčijem izazovu u kojem je velik izazov ostati fokusiran i istovremeno zabaviti publiku.

Već vas znamo kao glumca iz RTL-ovih uspješnica "Sjene prošlosti" i "Divlje pčele", a sad dolazite u sasvim nove poslovne vode - postali ste voditelj novog zabavnog kviza "Tko bi rekao?". Koliko vam je glumačko iskustvo bilo korisno u snalaženju na setu?

Iskreno, gluma mi je tu bila velika prednost. Navikao sam na kamere, tempo snimanja i taj "pritisak trenutka", pa me to nije izbacilo iz takta. Ali voditeljski posao je drugačiji sport - nemaš lika iza kojeg se skrivaš, nego si točno ti taj koji vodi cijelu priču. Tu sam morao malo "presložiti glavu", ali gluma mi je definitivno dala sigurnost i opuštenost pred kamerom.

Što vam je najveći izazov u vođenju showa?

Najveći izazov mi je ostati potpuno prisutan u svakom trenutku. Kao voditelj moraš slušati, reagirati, držati ritam, paziti na vrijeme, a istovremeno biti prirodan i zabavan. Nema "pauze" kao u glumi između scena - sve ide u komadu i moraš biti unutra 100%.

Što vas je u ovom poslu najviše iznenadilo? Jeste li pritom možda preispitali ili razbili neku vlastitu predrasudu?

Najviše me iznenadilo koliko je vođenje zapravo zahtjevno. Izvana izgleda jednostavno - postavljaš pitanja i vodiš emisiju - ali u stvarnosti stalno moraš držati fokus, kontrolirati tempo i reagirati u sekundi. Tu sam si razbio predrasudu da je to "lakši" posao od glume. Nije lakši, samo traži drugačiju vrstu koncentracije i odgovornosti.

Koje vam misli prolaze kroz glavu dok natjecatelji pokušavaju doći do odgovora - razmišljate li i vi o pitanju ili ste fokusirani na iduću repliku?

Ovisi o situaciji. Nekad i ja krenem razmišljati o pitanju pa se ulovim da sam se "zakačio" kao natjecatelj (smijeh). Ali većinom sam fokusiran na tijek emisije - tko je na redu, što slijedi, kako održati dinamiku. Moraš biti korak ispred, inače se sve raspadne.

Je li vas iznenadio natjecateljski duh vođa timova - Borka i Meri?

I jest i nije. Znao sam da su kompetitivni, ali nisam očekivao baš toliku razinu "idemo pobijediti pod svaku cijenu" energije.

Ali baš taj njihov žar i međusobno podbadanje daju posebnu dinamiku cijelom showu. Osjeti se da im je stalo, da igraju srcem i to se jako brzo prenese i na natjecatelje i na publiku. Na kraju dana, to je ono što diže atmosferu - nije samo kviz znanja, nego pravi mali duel karaktera, i to mi je zapravo super za gledati iz prve ruke.

Kako ste provodili vrijeme između snimanja?

Bilo svega - od zezancije s ekipom do pokušaja da malo "isključim glavu". Popili bismo kavu, bacili neku foru, komentirali situacije iz snimanja… taj dio mi je zapravo bio jednako drag kao i samo snimanje.

Jesu li vaši članovi obitelji uzbuđeni zbog ovog projekta ili su već naviknuti na vas na ekranu?

Uzbuđeni su, ali već su me malo "prokužili" (smijeh). Nije im to više šok kao prvi put kad su me vidjeli na televiziji, ali ovaj projekt im je baš poseban. Mislim da im je fora vidjeti me u jednoj drugačijoj ulozi - i meni je, iskreno.

POGLEDAJTE VIDEO: Vlasnici ne žele dizati cijene, ali troškovi rastu: Tko će ovo ljeto stvarno profitirati?