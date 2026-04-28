FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
INSTANTNI KLASIK /

Svi su gledali povijesnu utakmicu: Haaland oduševio komentarom

Svi su gledali povijesnu utakmicu: Haaland oduševio komentarom
×
Foto: Mark Pain/Alamy/Profimedia

S ukupno devet golova to je najefikasnije polufinale Lige prvaka u povijesti

28.4.2026.
23:18
Sportski.net
Mark Pain/Alamy/Profimedia
U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Paris Saint-Germain je na Parku prinčeva pobijedio Bayern Munchen 5-4.

Fantastičnu utakmicu pružili su aktualni europski prvak PSG i njemački velikan Bayern. Gotovo je nemoguće popisati što se sve događalo na Parku prinčeva. 

Postignuto je čak devet golova, bilo je još niz prilika, a Parižani su na koncu slavili sa 5-4, premda su u jednom trenutku imali 5-2. 

S ukupno devet golova to je najefikasnije polufinale Lige prvaka u povijesti.

Uživao je i Erling Haaland koji je uz screenshot ekrana na kojem je gledao utakmicu napisao - 'Ovo je nogomet' i dodao srce. 

Bilo je to kod rezultata 5:3 pa je tako Norvežanin vidio još jedan gol, ali se nije oglasio. 

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike