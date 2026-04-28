Svi su gledali povijesnu utakmicu: Haaland oduševio komentarom

U prvom susretu polufinala nogometne Lige prvaka Paris Saint-Germain je na Parku prinčeva pobijedio Bayern Munchen 5-4.

Fantastičnu utakmicu pružili su aktualni europski prvak PSG i njemački velikan Bayern. Gotovo je nemoguće popisati što se sve događalo na Parku prinčeva.

Postignuto je čak devet golova, bilo je još niz prilika, a Parižani su na koncu slavili sa 5-4, premda su u jednom trenutku imali 5-2.

S ukupno devet golova to je najefikasnije polufinale Lige prvaka u povijesti.

Uživao je i Erling Haaland koji je uz screenshot ekrana na kojem je gledao utakmicu napisao - 'Ovo je nogomet' i dodao srce.

Bilo je to kod rezultata 5:3 pa je tako Norvežanin vidio još jedan gol, ali se nije oglasio.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte gol Pršira protiv Istre koji je Gorici osigurao ostanak u HNL-u