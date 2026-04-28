Sučić neće biti sam: Inter stvara hrvatsku koloniju, žele još jednog Vatrenog

Inter je zainteresiran za hrvatskog reprezentativca Martina Baturinu (23), objavio je Goal.

Baturina je prošloga ljeta stigao u talijanski Como i nakon slabijeg početka, u drugom dijelu sezone je proigrao i privukao pažnju brojnih europskih klubova koji bi ga htjeli vidjeti u svojim redovima, a jedan od njih je Inter, za kojega igra Baturinin suigrač iz reprezentacije Petar Sučić.

Bit će jako skup

Interes Intera seže još u vrijeme dok je Baturina nosio dres Dinama i tada se nagađalo o transferu vrijednom između 20 i 25 milijuna eura. No, Como je prošlog ljeta bio brži i konkretniji, te ga doveo za 18 milijuna eura, a sada je situacija kompliciranija za sve zainteresirane strane jer je Como svjestan kakvog dragulja ima u svojim redovima i ne namjerava ga se lako odreći.

Como je u siječnju glatko odbio ponudu Leedsa koja je s bonusima dosezala blizu trideset milijuna eura, a sada se nagađa da će za Baturinu tražiti 50 milijuna. Ogroman je to iznos, pogotovo za štedljive Talijane, ali definitvno nije riječ o svoti koju Nerazzurri ne mogu platiti.

