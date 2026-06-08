Dominik iz 'Života na vagi' raznježio objavom s prijateljima iz showa, a s njima je i trener Edo

Prijateljstva koja je show "Život na vagi" iznjedrio priča su koja nikad ne dosađuje, a prekrasna prijateljstva dogodila su se i ove sezone. Dominik Šarić, pobjednik devete sezone popularnog showa "Život na vagi", na Instagramu je podijelio dirljiv trenutak ponovnog okupljanja s prijateljima iz showa, a fotografija s Jaruna brzo je privukla pažnju javnosti i izazvala lavinu pozitivnih komentara.

Nasmijan i zagrljen s Domagojem i Ivanom, kandidatima s kojima je prošao jednu od najvećih životnih transformacija, Dominik je otkrio kako je i nakon završetka showa ostao blizak i s trenerom Edom Mehmedovićem koji ih je podupirao u izazovnim trenutcima showa.

Idiličan prizor s zagrebačkog Jaruna popratio je emotivnom porukom o vezama koje se stvaraju neočekivano, a ostaju za cijeli život.

"Neke stvari započnu slučajno, a završe kao dio onoga što si postao. Dovoljno je jedno piće, jedan zagrljaj i ista ekipa nakon svega", napisao je Šarić uz objavu.

Njihovo ponovno okupljanje na Jarunu nije samo susret starih prijatelja, već i snažan podsjetnik na to da su najvažnije pobjede one koje se nastavljaju i nakon natjecanja.

Podsjetimo, Dominik Šarić je u finalu showa krajem 2025. godine odnio pobjedu izgubivši impresivnih 57,3 kilograma, odnosno 33,8 posto svoje tjelesne mase.

Njegovi prijatelji s fotografije također su prošli nevjerojatne transformacije.

Domagoj, koji je bio najteži kandidat sezone s početnih 225 kilograma, do finala je izgubio čak 73,4 kilograma. Ante je svoj put započeo sa 164,6 kilograma, a završio ga je lakši za 39,7 kilograma.