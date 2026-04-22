Italija se klanja Hrvatu: 'Preokret je njegovo djelo'

Inter je u utorak navečer “ludim preokretom” stigao do pobjede 3-2 nad Comom u polufinalu talijanskog Kupa. Apsolutni heroj utakmice bio je hrvatski veznjak Petar Sučić.

Sučić je u igru za Inter ušao u 60. minuti pri rezultatu 0-2. Devet minuta kasnije asistirao je Calhanogluu za 1:2, a u 86. minuti istom je igraču asistirao za izjednačenje. Kada se činilo da je utakmica gotova, Sučić se našao sam u šesnaestercu nakon Calhanogluova dodavanja i postigao pogodak za konačnih 3-2.

Sučićeva igra bila je toliko dobra da je talijanska Gazzetta dello Sport hrvatskom veznjaku posvetila cijeli jedan ulomak u komentaru utakmice.

“Posebno priznanje ide Sučiću, koji je ulaskom umjesto Zielinskog potpuno promijenio ritam utakmice. Slično i Diouf, opasan u prodorima. Preokret je ponajviše njihovo djelo”, napisala je, između ostalog, Gazzetta.

